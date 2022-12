Skandal w meczu Realu Madryt. Vinicius ofiarą. Kibice sami się pogrążyli [WIDEO]

Real Madryt wygrał z Realem Valladolid 2:0, po dwóch golach Karima Benzemy w końcówce spotkania i awansował na pozycję lidera La Liga. Drużyna Carlo Ancelottiego długo męczyła się z rywalami i objęła prowadzenie dopiero w 83. minucie. Chwilę wcześniej czerwoną kartkę obejrzał zawodnik gospodarzy Sergio Leon, a nerwowa atmosfera na boisku udzieliła się również osobom zgromadzonym na trybunach. Pseudokibice frustrację uzewnętrznili w najgorszy możliwy sposób - atakując Viniciusa Juniora.

Rasizm na trybunach w Valladolid. Vinicius Junior ofiarą obrzydliwych ataków kibiców

Do sytuacji z udziałem kibiców doszło w 88. minucie meczu, kiedy to Viniciusa Juniora na boisku zmienił Luka Modrić. Brazylijczyk nie opuszczał placu gry w strefie zmian, a więc musiał udać się na ławkę rezerwowych, przechodząc obok fanów Valladolid. Kibice Valladolid niemal od razu krzyczeli w jego kierunku "mono", co w hiszpańskim slangu oznacza "małpę" oraz "pajaco", co oznacza "klauna". Do tego wydawali odgłosy małpich okrzyków i rzucali w kierunku piłkarza różne przedmioty. W internecie pojawił się filmiki z tego zajścia, które zostały nagrane przez samych kibiców Valladolid.

Jedna z rzuconych butelek spadała przed Viniciusem, a piłkarz bez zastanowienia odkopał ją w kierunku trybun. Wtedy to wzmogło się agresywne zachowanie kibiców i towarzyszyło Brazylijczykowi aż do ławki rezerwowych. Chwilę później temperament fanów Valladolid ostudził Karim Benzema, który ustalił wynik spotkania na 2:0.

W przeszłości na hiszpańskich stadionach niejednokrotnie zdarzały się incydenty rasistowskie. Jednym z najbardziej pamiętnych jest sytuacja z udziałem Daniego Alvesa podczas meczu Villareal - FC Barcelona w 2014 roku. W kierunku Brazylijczyka z trybun poleciał banan, a ten obrał go ze skórki, zjadł i przeszedł do wykonania rzutu rożnego.

W tym sezonie Vinicius Junior w La Liga zagrał 15 spotkań, w których zdobył sześć goli i zaliczył trzy asysty. Brazylijczyk jest jednym z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt i niemal każde spotkanie rozpoczyna od pierwszej minuty.