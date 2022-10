Legendarny Ronaldo dostał pytanie o Lewandowskiego. "Cierpiałem przez niego"

Ronaldo, jak wielu wybitnych piłkarzy, przez całą swoją karierę zmagał się z presją związaną z grą dla wielkich klubów. Brazylijczyk w trakcie swojej piłkarskiej przygody reprezentował barwy m.in. FC Barcelony, Realu Madryt, Interu Mediolan czy AC Milan. Teraz, przy okazji premiery filmu o swojej karierze "The Phenomenon: The Rise, Fall and Redemption of Ronaldo" ("Fenomen: Wzlot, upadek i odkupienie Ronaldo"), odpowiedział na pytanie dotyczące transferu Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

Lewandowski strzelił dwie bramki, a Ronaldo cierpiał na trybunach

Brazylijczyk od 2018 roku jest właścicielem Realu Valladolid. Klub Ronaldo przyjechał w 3. kolejce obecnego sezonu na Camp Nou i przegrał 4:0, a dwie bramki w tamtym meczu strzelił Robert Lewandowski - Cierpiałem wtedy przez niego - wyznaje Ronaldo w rozmowie z The Athletic.

Były zawodnik Bayernu Monachium trafił do FC Barcelony, jako prawdziwa gwiazda, która ma podnieść klub ze stolicy Katalonii po fatalnym poprzednim sezonie. Zdaniem Ronaldo Lewandowski poradzi sobie z tym wyzwaniem.

- Według mnie wygląda dobrze w Barcelonie. Świetnie radzi sobie z presją i wymaganiami, jakie stawia gra w tym klubie - analizuje "El Fenomeno".

Ronaldo był także pytanie o swoje odczucia związane z El Clasico, czyli spotkaniem Realu Madryt z FC Barceloną. Brazylijski napastnik miał okazję wystąpić w tym spotkaniu po obu stronach barykady. Dwukrotnie grał przeciwko "Królewskim" w barwach Barcelony (w lidze i Pucharze Króla) i dwukrotnie trafiał do siatki. W koszulce Realu Madryt strzelił cztery bramki w sześciu występach przeciwko "Blaugranie".

- Napięcie związane z El Clasico można porównać do mistrzostw świata. Tydzień przed meczem, to tydzień, który wiąże się z ogromną presją - wspomina Ronaldo. - Zawsze dawałem z siebie wszystko dla drużyny, w której grałem - podkreśla dyplomatycznie 46-letni mistrz świata z 2002 roku.

- Camp Nou robi wrażenie, ale Santiago Bernabeu także jest imponującym stadionem - porównuje oba obiekty "El Fenomeno". To na stadionie Realu Madryt zostanie rozegrane pierwsze w tym sezonie "El Clasico". Początek o 16:15 w niedzielę, 16 października. Relacja w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.