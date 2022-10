Róż, dekolt i randki z Tindera. Tak nowoczesność wchodzi do szachów

"Ponieważ śledzę wielu ekspertów szachowych, którzy jednocześnie obserwują Lulę Robs i jej wiele egocentrycznych i bezsensownych tweetów, pojawiają się one na mojej tablicy. Nie mam nic przeciwko szachom i seks streamerkom, ale czy naprawdę musimy to popierać?" – zapytał na Twitterze znany niemiecki dziennikarz zajmujący się szachami, Stefan Loeffler. Zamieścił pod spodem zdjęcie profilowe streamerki, która pozuje, eksponując duży dekolt i trzymając nóż.

Słowa Loefflera wywołały burzę na Twitterze i w świecie szachów. "Zablokowanie tweetów, których nie chcesz widzieć, zajmuje kilka sekund. Mniej niż twoje narzekanie" – to odpowiedź jednego z użytkowników. Negatywnie o wpisie Loefflera, według norweskiego NRK, miał wypowiedzieć się również prezydent związku szachowego w Berlinie. Określił on stanowisko dziennikarza jako "rozczarowujące i wyjątkowo lekceważące". – Niewielu jest mistrzów szachowych albo graczy z ratingiem ponad 2000. Szachy i memy to doskonała kombinacja. Lula sprawiła, że zaśmiałem się parę razy – stwierdził.

Nowe szaty szachów

Lula Robs to 24-letnia Brytyjka, która prowadzi kanał w serwisie streamingowym Twitch. Podczas relacji na żywo gra w szachy i wchodzi w interakcję z widzami. Zaczęła grać w grudniu 2020 roku, a dwa miesiące później zaczęła nadawać na żywo. Na Twitchu ma 10 tysięcy obserwujących, a na Twitterze 19 tysięcy. W jej streamach podczas rozgrywek na ekranie dominuje róż. Dziewczyna w luźny sposób komentuje swoją grę i tak samo przekazuje wiedzę na temat szachów. Przykład? Na jednym ze streamów dostała pytanie, "czy otwarcie poprzez obronę sycylijską jest sexy?".

- Z obroną sycylijską jest jak z chłopakiem, którego poznajesz na Tinderze [aplikacji randkowej – red.] i z rozmowy wynika, że jest perwersyjny. Ale kiedy dochodzi do spotkania, okazuje się, że nigdy w życiu nie dotknął kobiety. Obrona sycylijska jest postrzegana jako bardzo dobra, ale kiedy przychodzi co do czego, to okazuje się, że nie bardzo – stwierdziła. Na innych filmach czasami jest sama zaskoczona, że dany ruch dał jej zwycięstwo w partii.

Odnosząc się znowu do słów Loefflera, ciężko stwierdzić, że Robs jest "seks streamerką". Ale niektórym osobom, takim jak właśnie niemiecki dziennikarz, przeszkadza rzekome seksualizowanie tradycyjnej gry, jaką są szachy. Ale to nie jedyny zarzut z jego strony. Loefflera boli też najwyraźniej to, że jego zdaniem szachy nie są przez dziewczynę traktowane z należytą powagą. Jego wpis zapoczątkował swego rodzaju dyskusję między ekspertami, jak traktować takie postaci w świecie szachów.

Streamerki pomagają czy szkodzą szachom? "Nie jesteśmy w tym zbyt dobrzy"

- Ma inne podejście, które nie jest do końca tradycyjne. Szachy nie zmodernizowały się i może nie były gotowe, by przyciągnąć nowych ludzi – stwierdził w rozmowie z NRK dziennikarz szachowy Tarjei Joten Svensen. Jego zdaniem zainteresowanie szachami rośnie. A wraz z rozwojem internetu to prowadzi do powstawania nowych projektów, takich, jaki właśnie prowadzi Lula Robs. Bardzo dużą popularnością cieszą się też bliźniaczki Botez, czyli Alexandra i Andrea. One również są szachistkami, które imponują urodą. Na Instagramie razem mają ponad milion obserwujących.

Ale Loefflera to nie przekonuje. Co ciekawe, przeprosił za swój komentarz, twierdząc, że był to zły osąd z jego strony. Mimo to postanowił odpowiedzieć Svensenowi i dalej brnąć w tę sprawę. – Ku mojemu zaskoczeniu uważasz, że warto ją wspierać. To nie tak, że nie lubię jej treści. Po prostu nie mogę zrozumieć, jak może się to podobać komukolwiek poza kimś siedzącym przy małym biurku i publikującym ironiczne teksty na temat szachów w 2022 roku. Kanały komunikacji są przepełnione materiałami autopromocyjnymi i influencerami, którzy nie są zainteresowani poważnymi tematami i nie obsługują ważnych wydarzeń. Musimy znowu być poważni – stwierdził dziennikarz. Wśród poważnych tematów wymienił takie kwestie jak udział Rosjan w turniejach, oszustwa czy różnice płciowe.

Dziennikarka serwisu chess.com Maria Emelianova stwierdziła, że "szachy nie mają nic wspólnego z pokazywaniem cycków", ale zaprzeczyła, że ten komentarz odnosi się bezpośrednio do Luli. Z kolei Peter Heine Nielsen, który niedawno kandydował na stanowisko szefa Międzynarodowej Federacji Szachów (FIDE) powiedział, że "przydałaby się w szachach rewolucja wzorem akcji #metoo i lepsze zachowanie". Nielsen stoi na stanowisku, że środowisko szachowe nie jest przyjazne dla kobiet i to od dawna. Według niego nie istnieją procedury odnośnie do molestowania. – Kobiety muszą być odpowiednio traktowane, a tym nie jesteśmy w szachach zbyt dobrzy – stwierdził. Wskazuje palcem na FIDE i uważa, że wszelkie nadużycia muszą mieć konsekwencje. Nielsen uważa, że złe traktowanie kobiet jest podstawowym powodem, dla którego szachy mają problem z przyciągnięciem kobiet.

A co na to sama zainteresowana? Nagrała odpowiedź na swoim TikToku na całe zamieszanie. – Większość ludzi bardzo dobrze mnie przyjęła. Byli bardzo mili i bardzo normalni. Zachowywali się tak, jakby się oczekiwało od drugiego człowieka. Ale jest jakaś frakcja niemal wyłącznie mężczyzn, którzy mają bardzo dziwny wręcz fetysz odnośnie do szachów. Mają przeświadczenie, że to jest niemal coś świętego. Ponieważ to jest bardzo stara gra, to oznacza, że nie może być dotknięta niczym nowoczesnym. W tym tygodniu usłyszałam od wielu mężczyzn, że to, co robię jest destrukcyjne dla szachów. Próbowałam sprawić, żeby szachy przyniosły więcej zabawy i były bardziej dostępne dla ludzi takich jak ja. Takich, którzy są w tym nowi albo takich, którzy się w tym nie widzieli. Myślę, że właśnie dlatego "Gambit królowej" [hitowy serial Netflixa – red.] był tak ważny. To tylko serial, ale nie uwierzycie, jak ważna jest reprezentacja, w każdej branży. I teraz ludzie mówią, że "boom na szachy się skończył". Nie wierzę w to. Może nie ma tylu rejestracji każdego tygodnia. Ludzie, którzy dołączyli na skutek "Gambitu", nadal tu są. Nadal jest potrzeba na treści edukacyjne. Ale rozrywkowe są być może nawet ważniejsze, jeśli chcemy, żeby szachy były bardziej popularne i przebijały się do mainstreamu. Jeżeli uważacie, że to, co ja i inne osoby robią, jest destrukcyjne dla szachów, to znaczy, że wy macie problem. Miejsca dla kobiet w szachach powinno być więcej, zarówno na poziomie topowym, jak i amatorskim. Jeżeli uważacie, że szachy tracą na prestiżu, bo są łatwiej dostępne, to powinniście się nad tym zastanowić, bo to nie my jesteśmy problemem. Szachy są dla każdego. Nie musisz być nikim wyjątkowym, żeby w nie grać – powiedziała.

Na sam koniec tekstu norweska telewizja NRK dodaje ciekawostkę. Sponsorem FIDE jest firma Motiva. To producent… implantów piersi.