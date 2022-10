Wielki powrót. Tak mają wyglądać składy na El Clasico. Jest decyzja ws. Pique

Zobacz wideo Tak wygląda Estadio Santiago Bernabeu na dwa dni przed El Clasico

W Madrycie czuć już atmosferę zbliżającego się El Clasico. Plakaty z Karimem Benzemą i Robertem Lewandowskim w centrum miasta, okolicznościowe szaliki i kolejki ludzi do kas z biletami, choć już dawno wszystkie są wyprzedane. Atmosferę przed niedzielnym spotkaniem podgrzewają też madryckie dzienniki. Są wywiady z Ronaldo promującym film dokumentarny "The Phenomeno", który opowiada historię legendarnego Brazylijczyka. Są też analizy, wywiady i komentarze. Co ciekawe, "AS" i "Marca" niewiele miejsca poświęcają Robertowi Lewandowskiemu. Jest grafika promująca mecz, na której złowrogo patrzą na siebie kapitan reprezentacji Polski i Karim Benzema, ale zdecydowanie więcej miejsca hiszpańscy dziennikarze poświęcają Realowi, a także problemom Barcelony.

Robert Lewandowski od pierwszej minuty

Są też przewidywane składy. Oczywiście z Robertem Lewandowskim i Karimem Benzemą, ale bez kontuzjowanego Thibaut Courtois, który nie zdążył wyleczyć się na El Clasico. Jego miejsce w bramce Realu Madryt zajmie Andrij Łunin, 23-letni Ukrainiec. Na boisku najprawdopodobniej zabraknie też Gerarda Pique, który skompromitował się swoją grą w środowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (3:3). Jego miejsce ma zająć Jules Kounde. Francuz ma stworzyć parę stoperów z Erikiem Garcią, a dla wszystkich kibiców Barcelony jest to wielki i wyczekiwany powrót, bo po kontuzji Francuza, ale też Ronalda Araujo, defensywa klubu z Katalonii wyglądała bardzo, bardzo słabo.

Wielki plac budowy. Inwestycja życia za ponad 800 mln. "Imponente" [WIDEO]

Przewidywany skład Realu Madryt: Łunin - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modrić, Tchouameni, Kross - Valverde, Benzema, Vinicius

Przewidywany skład Barcelony: Ter Stegen - Balde, Kounde, Garcia, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembele, Lewandowski, Raphinha

Pierwszy gwizdek w niedzielę 16.10 o godz. 16:15.