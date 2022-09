Lewandowski zagra ze swoim "koszmarem". Bolesne zero

Robert Lewandowski w bardzo dobry sposób rozpoczął swoją przygodę w FC Barcelonie. Polak rozegrał do tej pory trzy mecze ligowe w nowym klubie, w których zdobył cztery bramki. Kolejną okazję do powiększenia dorobku strzeleckiego będzie miał już w najbliższą sobotę o 21:00. Wówczas FC Barcelona zmierzy się z Sevillą.

Robert Lewandowski ma problemy w meczach z Sevillą

Strzelenie kolejnych goli przez Polaka w meczu z Sevillą wcale nie jest oczywiste. Ciekawą statystykę podał hiszpański Sport. Jak wyliczyli dziennikarze, Lewandowski grał przeciwko tej drużynie już pięciokrotnie, ale ani razu jeszcze nie zdołał zdobyć bramki w tych meczach. Mimo że jego byłe kluby pokonywały ekipę z Hiszpanii, napastnik za każdym razem kończył te spotkania bez zdobyczy bramkowej. Co ciekawe, Lewandowski nie strzelił gola, tylko 26 drużynom, z którymi mierzył się w trakcie trwania kariery. Więcej niż jedno spotkanie rozegrał jedynie przeciwko 11 z nich.

Jak widać, nadal są zespoły, którym Lewandowski nie strzelił gola, ale Polak może się pochwalić innym ciekawym osiągnięciem. W przeszłości pokonywał już bramkarzy w każdej minucie. Do rekordu brakowało mu jedynie trafienia na samym początku meczu. Udało mu się to w spotkaniu z Realem Sociedad (4:1), kiedy to zdobył bramkę w pierwszej minucie.

Mimo niechlubnej statystyki w meczach z Sevillą Lewandowski będzie miał bardzo dobrą okazję do przełamania się. Najbliższy rywal FC Barcelony w bardzo słabym stylu rozpoczął rozgrywki La Ligi. Ekipa prowadzona przez Julena Lopeteguiego po trzech kolejkach nie wygrała jeszcze żadnego meczu i obecnie zajmuje 15. miejsce w tabeli z zaledwie jednym punktem na koncie. FC Barcelona z kolei plasuje się na trzeciej pozycji z dorobkiem siedmiu punktów.

