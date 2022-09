Michał Probierz wysłał pierwsze powołania. Jest nadzieja polskiej piłki

Po nieudanych kwalifikacjach do finałowego turnieju przyszłorocznych mistrzostw Europy, pod koniec września reprezentacja Polski do lat 21 rozegra dwa mecze towarzyskie - z Grecją i Łotwą. Będą to dwa pierwsze mecze na stanowisku selekcjonera dla Michała Probierza, który na początku lipca zastąpił Macieja Stolarczyka.

Trzy powołania Michała Probierza na najbliższe mecze kadry U-21

W piątkowe popołudnie były trener m.in. Cracovii rozesłał pierwsze powołania na wrześniowe mecze. Póki co zdecydował się jedynie na powołania piłkarzy występujących poza granicami naszego kraju. Liczba zaledwie trzech zawodników nie powinna dziwić, bowiem na ten moment nie ma zbyt wielu takich graczy z kategorii wiekowej U-21.

Największą niespodzianką jest obecność wśród powołanych Macieja Musiałowskiego, występującego na co dzień w młodzieżowych zespołach Liverpoolu. 18-latek jest jedną z największych nadziei polskiej piłki, a zaproszenie od Michała Probierza będzie jego pierwszym zgrupowaniem w reprezentacji do lat 21.

Krótką listę powołanych na oba mecze towarzyskie uzupełniają Kacper Kozłowski, który tydzień temu został wypożyczony z Brightonu do Vitesse Arnhem, a także Patryk Peda, piłkarz występujący w Serie B SPAL 2013.

Na początek nadchodzącego zgrupowania reprezentacja Polski zagra 23 września z Grecją (Białystok, godz. 16:30), natomiast cztery dni później, 27 września odbędzie się mecz z Łotwą (Suwałki, godz. 17:30). Ostatnie spotkanie młodzieżowa drużyna narodowa rozegrała na początku czerwca. Porażka 1:2 z Niemcami przekreśliła wówczas ich szanse na awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.