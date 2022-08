Ostatnie podejście Barcelony do transferu Bernardo Silvy. Ma kilka opcji

FC Barcelona pozostaje aktywna na rynku transferowym. Tego lata do klubu dołączyli już Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen i Jules Kounde. W kręgu zainteresowania znalazł się także Bernardo Silva z Manchesteru City. Jednak na drodze do transferu może stanąć przede wszystkim kwestia finansowa. Bowiem Manchester byłby zainteresowany ofertą opiewającą na 100 milionów euro. Wydaje się, że jest to aktualnie kwota nieosiągalna dla Barcelony. Mimo to Katalończycy nie zamierzają się poddawać.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zaskoczył zachowaniem w debiucie na Camp Nou. "Szybko ogarnął" [Sport.pl LIVE]

Barcelona zdeterminowana, by pozyskać Bernardo Silvę. Katalończycy czekają na odpowiedni moment. Ostatnie podejście

W ostatnich tygodniach sytuacja finansowa wicemistrzów Hiszpanii nie należała do łatwych. Barcelona uruchamiała kolejne dźwignie, by zarejestrować nowych piłkarzy. Udało się to w przypadku czterech zawodników - nie zarejestrowano jedynie Julesa Kounde. Jednak jak poinformował kataloński "Sport", sprawa z Francuzem powinna rozwiązać się już w ciągu kilku najbliższych godzin.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Koledzy z Bayernu podkradali mi kulki mocy". Tak zaczął się biznes Lewandowskich

Barcelona zaczyna wychodzić na prostą i myśli o pozyskaniu kolejnych piłkarzy. Priorytetem wydaje się być wspomniany Silva. Jak poinformował Gerard Romero, dziennikarz dobrze zorientowany na rynku transferowym, Katalończycy planują ponownie zawalczyć o piłkarza. Jednak zrobią to dopiero wtedy, gdy wygospodarują pieniądze na rejestrację Portugalczyka. Władze klubu liczą, że zdążą zrealizować ten cel przed zamknięciem okna transferowego. To nastąpi już 1 września.

Barcelona ma kilka opcji na zdobycie brakującej kwoty. Jedną z nich jest sprzedaż zawodników. Najbliżej transferu wydaje się być Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończykiem zainteresowana jest Chelsea, która oferuje 20 milionów euro. Ponadto wicemistrzowie Hiszpanii chcą dogadać się z ważnymi piłkarzami, by ci obniżyli wynagrodzenia. Szczególnie naciskają na Frenkiego de Jonga.

Media: Marco Asensio coraz bliżej hitu transferowego. 30 mln euro na stole

Bernardo Silva przeniósł się do Manchesteru City w lipcu 2017 roku z Monaco. Do tej pory w barwach angielskiej drużyny rozegrał 254 mecze, w których strzelił 49 goli i zaliczył 51 asyst. Pomocnik jest także reprezentantem Portugalii. W kadrze narodowej wystąpił 70 razy, ośmiokrotnie pokonując bramkarzy rywali.