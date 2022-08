Media: Marco Asensio coraz bliżej hitu transferowego. 30 mln euro na stole

Przyszłość Marco Asensio w dalszym ciągu nie jest jasna. Jego umowa z Realem Madryt wygasa po zakończeniu tego sezonu, dlatego hiszpański klub stoi przed ostatnią szansą na zarobienie na jego transferze.

Asensio może wzmocnić Manchester United

Według informacji hiszpańskiego portalu Relevo Manchester United jest zdecydowany na złożenie oficjalnej oferty za Asensio. Anglicy mają zaproponować ponad 30 milionów euro. Prezesi Manchesteru United cały czas szukają bowiem wzmocnień. Na skrzydle w tym momencie mogą grać: Jadon Sancho, Marcus Rashford, 20-letni Anthony Elanga i dwa lata od niego młodszy, Alejandro Garnacho.

Dziennikarz Sergio Santos informuje również, że w grze o piłkarza mają być również inne kluby z Anglii oraz z Włoch. One również mogą przedstawić atrakcyjne oferty.

Nie jest jednak pewne, czy Real Madryt będzie chciał pozbyć się piłkarza. Carlo Ancelotti, trener zwycięzców Ligi Mistrzów, przyznaje, że wciąż liczy na tego zawodnika. Z drugiej strony w trzech pierwszych meczach tego sezonu (dwa w La Lidze i jeden w Superpucharze Europy) Asensio zagrał w sumie zaledwie osiem minut. Skrzydłowy pojawił się na boisku w 82. minucie w wygranym 4:1 wyjazdowym meczu z Celtą Vigo. Wcześniej w starciach z Almerią oraz z Eintrachtem Frankfurt, cały mecz siedział na ławce rezerwowych. Na skrzydłach Realu Madryt w tych meczach grali: Vinicius Junior oraz Federico Valverde.

Asensio w ubiegłym sezonie zagrał w Realu Madryt w 42 spotkaniach. Zdobył 12 bramek i miał dwie asysty. Gdyby trafił do Manchesteru United, byłby drugim piłkarzem z Realu Madryt, który w tegorocznym, letnim okienku transferowym, obrał taki kierunek. Wcześniej na taki transfer zdecydował się Casemiro.

Transfery w Madrycie. Tchouameni hitem

Do tej pory Real Madryt dokonał dwóch solidnych wzmocnień. Hiszpanie pozyskali z AS Monaco 22-letniego Aurliena Tchouameniego, który kosztował 80 milionów euro plus bonusy. Oprócz tego Real Madryt pozyskał z Chelsea obrońcę Antonio Ruedigera.