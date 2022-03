Reprezentant Polski ze zgodą na transfer. Agent piłkarza ujawnia

Sebastian Szymański jest jednym z polskich piłkarzy, którzy musieli zmierzyć się z krytyką kibiców po tym, gdy wojska Władimiara Putna zaatakowały Ukrainę. Zawodnik Dynama Moskwa, podobnie jak Maciej Rybus, nie zdecydował się wzorem Grzegorza Krychowiaka na natychmiastową zmianę klubu i opuszczenie Rosji. Kibice w Polsce nie mogli zrozumieć takiej decyzji.

Nagły zwrot ws. Sebastiana Szymańskiego. Dynamo Moskwa zgodziło się na transfer

Rosjanie w 2019 roku wydało na transfer pomocnika ponad 5 milionów euro i nikt nie wyobrażał sobie, że teraz odejdzie on po prostu za darmo. Jak się okazuje, nastąpił jednak zwrot akcji w sprawie Szymańskiego. Jak ujawnił agent piłkarza, Mariusz Piekarski w rozmowie z portalem meczyki.pl, Dynamo Moskwa po negocjacjach zgodziło się na sprzedaż 22-latka. Do transferu może dojść już w ciągu najbliższych tygodni.

- Jestem dogadany z Dynamem Moskwa. Możliwe, że uda się sprzedać Sebastiana do 7 kwietnia, czyli w specjalnym terminie wyznaczonym przez FIFA. Jeśli nie, odejdzie z klubu najpóźniej latem. Natomiast jesteśmy już umówieni, że za określoną kwotę będzie mógł zmienić zespół. Rozmowy trwają i są na bardzo zaawansowanym etapie. Transfer jest właściwie przesądzony. To kwestia najbliższych tygodni i Szymański będzie grał w innej lidze - powiedział Piekarski.

A gdzie może przenieść się 22-latek? - Anglia, Francja, Hiszpania i Włochy. Z kilkoma klubami jestem już dogadany. Pozostaje kwestia decyzji, ale nie wszystko zależy ode mnie. Tym bardziej od Sebastiana. On wskoczył ostatnio na naprawdę wysoki poziom. Wszystkie topowe ligi przyglądają się jego rozwojowi - kilku wysłanników pojawi się na najbliższych meczach kadry. Dobry występ mógłby przyspieszyć sprawy - ujawnił agent piłkarza.

Mariusz Piekarski wyjaśnił także nieco sytuację swojego drugiego podopiecznego w Rosji, czyli Macieja Rybusa. W tym przypadku sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż chodzi nie tylko o życie zawodowe piłkarza.

- Maciek Rybus żyje w Rosji już dziewięć lat. Ma żonę Rosjankę oraz dwóch synów. Jego wyjazd z kraju przed upływem kontraktu, który wygasa w czerwcu, jest w tym momencie niemożliwy. To skomplikowana sytuacja z prywatnego punktu widzenia. Zapuścił w Rosji korzenie. Ma mnóstwo otwartych spraw, o których nie chciałbym tutaj mówić. Nie może po prostu z dnia na dzień przekreślić dekady swojego życia. Nie wyjedzie bez rodziny. Ma robić pokazówkę? Jakby to miało wyglądać? Sprawa jest dla mnie jasna. Każdy mężczyzna powinien dbać o najbliższych i on to robi - powiedział Piekarski.

- Jest odpowiedzialny. Chłopak niczym nie zawinił. Nie ma wpływu na obecną sytuację. Ma i zawsze będzie miał rodzinę z Rosji, mieszka w tym kraju i musi spokojnie poczekać na rozwój sytuacji. Zostało mu jeszcze dwa miesiące kontraktu. Zastanawiamy się, co robić dalej - dodał.

Sebastiana Szymańskiego i Macieja Rybusa już za kilka dni zobaczymy na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni 24 marca zmierzą się w towarzyskim meczu ze Szkocją. Pięć dni później czeka ich natomiast walka w meczu barażowym o awans do mistrzostw świata. Rywalami Polaków będzie zwycięzca meczu Czechy - Szwecja.

