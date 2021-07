Real Madryt kupi piłkarza Manchesteru United? Chce go Carlo Ancelotti

Real Madryt przechodzi obecnie okres sporych zmian. Wszystko rozpoczęło się od rezygnacji ze stanowiska trenera Zinedine'a Zidane'a. Francuza zastąpił Carlo Ancelotti, który pracował już na Santiago Bernabeu w latach 2013-2015. Włoch rozpoczął swoje porządki w drużynie, które sprawią, że w najbliższym czasie kilku zawodników opuści klub. Jednym z nich, który już pożegnał się z Realem jest kapitan Sergio Ramos, który odszedł jednak przez brak porozumienia z Florentino Perezem.

Do Realu Madryt dołączył już pierwszy zawodnik - David Alaba, ale jego transfer był już prawdopodobnie dopięty, zanim Carlo Ancelotti został oficjalnie trenerem. Włoch teraz rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami formacji obronnej. Według doniesień hiszpańskiego dziennika "AS" jednym z nich miałby być Diogo Dalot z Manchesteru United. Prawy obrońca znajduje się w kręgu zainteresowania Ancelottiego już od czasów pracy w Evertonie, gdzie także chciał go sprowadzić.

- Na razie prawa obrona jest w Realu dobrze pokryta - mogą tam grać Dani Carvajal i Alvaro Odriozola. Dalot jest jednak graczem, którego należy uważnie śledzić - napisali hiszpańscy dziennikarze. Transfer Portugalczyka byłby kolejnym możliwym na linii Manchester United - Real. Od dłuższego czasu media spekulują na temat przenosin na Old Trafford Raphaela Varane'a, a w ostatnich dniach z angielskim klubem łączony jest Vinicius Junior.

Dalot w ostatnim czasie ma za sobą występ na Euro 2020 w barwach reprezentacji Portugalii, który był jego debiutem w barwach narodowych. Z dobrej strony zaprezentował się także na ostatnich młodzieżowych mistrzostwach Europy. Do Manchesteru United trafił w 2018 roku, ale do tej pory nie zaistniał w Anglii. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Milanie, gdzie prezentował się bardzo dobrze i poważnie przyczynił się do wicemistrzostwa Włoch. Rozegrał w sumie 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty.