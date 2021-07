Media: FC Barcelona oskarża Real Madryt! Młody piłkarz nie chce podpisać kontraktu

Ilaix Moriba awansował w poprzednim sezonie do pierwszego zespołu FC Barcelony i od tego czasu zagrał w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Jego gra zrobiła wrażenie zarówno na trenerze Ronaldzie Koemanie, jak i na nowym zarządzie klubu. Obecny kontrakt Moriby jest ważny do końca czerwca przyszłego roku i wciąż obie strony nie doszły do porozumienia.

Media: FC Barcelona ma podejrzenia, że Real Madryt utrudnia negocjowanie z Ilaixem Moribą

Portal Goal.com informuje, że Ilaix Moriba wciąż nie doszedł do porozumienia z FC Barceloną ws. nowego kontraktu. Na bazie poprzedniej umowy pomocnik zarabia dwa miliony euro za sezon i nie chciałby zmniejszać swoich zarobków. Dodatkowo jego rodzina i agent w 2019 roku otrzymali 2,4 miliona euro za podpis pod kontraktem.

FC Barcelona ma podejrzenia, że brak porozumienia z Ilaixem Moribą jest związany z tym, że agenci pomocnika negocjują z Realem Madryt. Przedstawiciele Moriby zaprzeczają, by taki scenariusz miał miejsce i dodają, że taki transfer byłby bardzo trudny. Florentino Perez oraz Joan Laporta mają między sobą bardzo dobre relacje i ciężko byłoby uwierzyć w to, żeby prezes Realu Madryt działał za plecami Barcelony.

Ze względu na brak porozumienia Ilaix Moriba rozpoczął przygotowania do zespołu z drugim zespołem FC Barcelony. W przypadku gdyby obie strony nie podpisały nowego kontraktu, to piłkarz nie zagra zarówno w pierwszym zespole Dumy Katalonii, jak i w rezerwach. W gronie klubów zainteresowanych Moribą wymienia się głównie RB Lipsk oraz Manchester United.