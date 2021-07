Hitowy transfer Atletico Madryt potwierdzony. Triumfator Copa America

Rodrigo De Paul może zaliczyć ostatnie miesiące do bardzo udanych. Miniony sezon był dla Argentyńczyka jednym z najlepszych w karierze pod względem statystyk. Pomocnik Udinese rozegrał w sumie 38 spotkań w Serie A i Pucharze Włoch, w których zdobył 9 bramek i zaliczył 11 asyst. Do tego w sobotę dołożył triumf w Copa America z reprezentacją Argentyny, w której podobnie jak w klubie był kluczową postacią. Turniej zakończył z jedną bramką i jedną asystą, którą zaliczył w finałowym spotkaniu z Brazylią.

Bardzo dobra postawa Rodrigo De Paula w ostatnich miesiącach nie umknęła uwadze największych klubów w Europie. Argentyńczyk znalazł się na celowniku kilku z nich, o czym w ostatnim czasie donosiły media. Ostatecznie 27-letni pomocnik został zatrudniony przez Atletico Madryt.

Mistrzowie Hiszpanii ogłosili transfer w poniedziałek. Tego samego dnia De Paul przeszedł w Madrycie testy medyczne i podpisał pięcioletni kontrakt. Kwota transferu, jaką zainkasowało za Argentyńczyka Udinese, nie została ujawniona. Jednak według doniesień dobrze rozeznanego na rynku transferowym włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano wyniosła ona około 35 milionów euro.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączę do mistrza La Liga oraz świadomy odpowiedzialności, która na mnie spocznie. To duży krok w mojej karierze piłkarskiej - powiedział De Paul w rozmowie z oficjalną stroną internetową Atletico. - Jestem tuż po wygraniu Copa America, to dodaje mi sił, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom. Bardzo dobrze znam drużynę Atletico, mam w Hiszpanii wielu przyjaciół. Bardzo się cieszę, że będę mógł pracować pod dowództwem Diego Simeone. To jeden z najlepszych trenerów w historii. Uwielbiam piłkę nożną, to część mojego codziennego życia, a praca z takim szkoleniowcem to przywilej - dodał.