Coutinho może zagrać razem z Polakiem. Potężne pieniądze od prywatnego sponsora

Dalsza przyszłość Philippe Coutinho na Camp Nou stoi pod dużym znakiem zapytania. Brazylijczyk, który od kilku miesięcy leczy kontuzję kostki, jeszcze w lecie może mieć nowy klub.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice wdarli się na finał Euro 2020

Neymar zdradził, co powiedział Messiemu po finale. Zaczął od "ty skur******"

Coutinho będzie grał z Milikiem w Olympique Marsylia? W transferze ma pomóc prywatny sponsor

Według doniesień "L'Equipe" FC Barcelona szuka piłkarzowi innego zespołu. Ma nim być Olympique Marsylia. Ekipa z Ligue 1 jest zainteresowana sprowadzeniem piłkarza, ale kością niezgody mogą okazać się jego wysokie zarobki. W zespole z Katalonii Coutinho może liczyć aż na 12 mln euro netto rocznie, więc jeśli miałby przenieść się na Stade Velodrome, to musiałby znacząco obniżyć swoje wymagania finansowe.

Marsylia szuka innej drogi, aby sprowadzić Brazylijczyka. Francuski dziennik podaje, że jedną z opcji przedstawionych przez klub Arkadiusza Milika jest zaoferowanie piłkarzowi pensji w wysokości 6 mln euro rocznie oraz dodatkowo premii w wysokości aż 10 mln euro za samo podpisanie kontraktu przez Coutinho. Byłoby to możliwe dzięki potężnemu prywatnemu sponsorowi francuskiego klubu, którego nazwy media nie podały.

Marsylia w sezonie 2021/22 wystąpi w rozgrywkach Lidze Konferencji Europy. W nowym tworze UEFA ma zagwarantowane miejsce od razu w fazie grupowej.

Łukasz Teodorczyk blisko nowego klubu. Ale zjazd

Coutinho stracił dużą część sezonu 2020/21, w którym zagrał w zaledwie 12 meczach Barcelony. Strzelił w nich dwie bramki i zapisał na swoje konto dwie asysty. Brazylijczyk jest piłkarzem katalońskiego klubu od 2018 roku, kiedy przyszedł z Liverpoolu. Na sezon 2019/20 był wypożyczony do Bayernu Monachium, z którym wygrał Ligę Mistrzów. Pozbycie się Coutinho może być dla Barcelony wyjątkowo trudne, ponieważ w kontrakcie według mediów ma zapisaną klauzulę wykupu wynoszącą aż 400 mln euro, a co więcej ma ważny kontrakt z klubem do końca czerwca 2023 roku.

W hiszpańskim klubie Coutinho wystąpił w sumie 90 razy, zdobył 23 bramki i asystował 14 razy. Natomiast w 38 spotkaniach dla Bayernu Monachium wpisał się na listę strzelców 11 razy i zanotował dziewięć asyst.