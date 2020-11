Niecodzienna propozycja dla Sergio Ramosa! Zrobią wszystko, by go pozyskać

- Sergio Ramos odejdzie z Realu Madryt na 80 procent - stwierdził Cristobal Soria na antenie El Chiringuito. To były kierownik Sevilli, z której Ramos odszedł 15 lat temu do Realu. Dziś Soria jest dziennikarzem. Jego informacja wywołała lawinę spekulacji w mediach.

Ramos w PSG?

Pojawiły się pierwsze doniesienia, że Ramosa chcą Manchester City, Manchester United i PSG. Najmocniej zabiega o Hiszpana zespół mistrza Francji. Jose Alvarez z El Chiringuito uważa, że PSG gotowe jest zaoferować Ramosowi umowę in blanco. Ten miałby wskazać, ile chce zarabiać w Paryżu i jak długo tam grać. Zdaniem dziennika "AS", do pierwszych rozmów między działaczami paryskiego klubu a współpracownikami hiszpańskiego obrońcy miało dojść już we wrześniu.

Kontrakt obrońcy obowiązuje w stolicy Hiszpanii do czerwca przyszłego roku. Od stycznia będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą. - Sytuacja Ramosa w Madrycie jest skomplikowana. W tej chwili wcale nie jestem optymistą. Wiem doskonale, że Sergio ma obsesję pozostania w Realu - dodał Soria.

Zdradził też, kiedy odbyły się pierwsze rozmowy między zawodnikiem a klubem. - W sierpniu Florentino Pérez i Sergio Ramos usiedli twarzą w twarz. Prezes wyjaśnił mu, że zgodnie z polityką klubu, gdy zawodnicy osiągają pewien wiek [30 lat - przyp. red.], ich umowy są odnawiane rok po roku. Sergio powiedział, że jest to jego ostatni potężny kontrakt w zawodowej karierze i wierzy, że biorąc pod uwagę wszystko, co dał Realowi, zasługuje na inne potraktowanie.