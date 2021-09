Transfer za 18 mln euro upadł przez literówkę?! Absurdalna historia

Okno transferowe we Włoszech zakończyło się we wtorek 31 sierpnia o godzinie 20:00. Lazio do samego końca walczyło o transfer Filipa Kosticia z Eintrachtu Frankfurt, który był możliwy do zrealizowania po wypożyczeniu Joaquina Correi do Interu Mediolan. Ostatecznie Biancocelesti dopięli wypożyczenie Mattii Zaccagniego z Hellasu Verona z obowiązkiem wykupu za 10 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Kicker wytknął błędy Hansiemu Flickowi. "Za bardzo obrósł w piórka"

Eintracht Frankfurt świadomie oszukało Lazio ws. transferu Filipa Kosticia? Niemcy odpowiadają na zarzuty

Gianluca Di Marzio poinformował, że Lazio mogło zostać oszukane przez Eintracht Frankfurt. Rzymianie zabiegali o transfer Filipa Kosticia. Eintracht z premedytacją miał podać Włochom zły adres e-mail, przez co klub mógł udowodnić zawodnikowi, że oferta z Lazio nie dotarła. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że władze Lazio wysłały ofertę na złego maila. Całą intrygę odkrył agent Fali Ramadani, który otrzymał oficjalną ofertę Włochów - 10 milionów euro podstawy oraz dwa miliony euro bonusów - i pokazał ją Kosticiowi.

Eintracht Frankfurt postanowił odpowiedzieć na te zarzuty na łamach niemieckiej gazety "Bild". Klub poinformował, że nie sfałszował maila, a to Lazio popełniło literówkę w adresie mailowym (konkretnie zabrakło litery k). Gazeta także dodaje, że Eintracht był skłonny sprzedać Filipa Kosticia za 15 milionów euro podstawy oraz trzy miliony euro bonusów.

Filip Kostić ma ważny kontrakt z Eintrachtem Frankfurt do końca czerwca 2023 roku. Według Di Marzio zawodnik ma dwa rozwiązania: przedłużyć umowę lub postarać się o odejście latem przyszłego roku. Serb występuje w zespole Orłów od lipca 2019 roku, kiedy to opuścił HSV Hamburg za sześć milionów euro. 28-latek zagrał w 129 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 26 goli i zanotował 48 asyst.