Polacy grają w prestiżowych turniejach. Mogą awansować do play-offów

Początek 38. sezonu ESEA Premier wyglądał znakomicie dla polskich drużyn - Wisła All in! Games i x-kom AGO mają na razie komplet zwycięstw. Dzisiaj zaś do tego grona postara się dołączyć Anonymo.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Polacy wkraczają do gry

Janusz „Snax" Pogorzelski i spółka zmierzą się z Movistar Riders. Dla Polaków będzie to jednocześnie dopiero drugi mecz w odświeżonym składzie, w którym Piotr „blacktear5" Kasiński i Patryk „Demho" Tomaszewski zastąpili Kamila „KEi" Pietkuna i Wiktora „mynio" Kruka. W ekipie rywali jednak również nie obyło się bez zmian kadrowych – do Movistar Riders dołączyło aż trzech zawodników, przez co obecnie organizacja może pochwalić się w pełni hiszpańskim składem. Czy będzie to recepta na sukces? Na razie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bowiem zespół ma za sobą osiem spotkań – tylko połowa z nich zakończyła się sukcesem. Anonymo na zaś udane rozpoczęcie nowego sezonu w postaci zwycięstwa z Meta4Pro. Dzisiaj Polacy postarają się o zgarnięcie pierwszej wygranej w ESEA Premier.

Dzisiaj zobaczymy również Wisłę Kraków w rozgrywkach od ESEA - Biała Gwiazda zagra w 2. kolejce z GamerLegion. Polacy po przerwie wakacyjnej całkiem nieźle weszli w sezon – mają na koncie jedno zwycięstwo w ESEA Premier, wygrali również regionalne kwalifikacje do V4 Future Sports Festival – węgierskiego turnieju dla Grupy Wyszehradzkiej. Teraz przed ekipą Grzegorza „SZPERO" Dziamałka większe wyzwanie – starcie z GamerLegion. Ze szwedzką formacją Polacy spotkali się zaledwie kilka dni temu, wówczas przegrali 1:2. Dzisiaj Wisła ma świetną okazję na rewanż.

Poza ESEA Premier warto śledzić również inne, europejskie rozgrywki – Pinnacle Fall Series 1. To właśnie w nich x-kom AGO zmierzy się z Endpointem. Stawką spotkania będzie awans do fazy play-off, ponieważ obie drużyny posiadają bilans 2-0 w fazie grupowej. Ten pojedynek można określić mianem meczu dnia – oba zespoły należą do TOP30 rankingu HLTV, ponadto oba się w bardzo dobrej formie, posiadając serie zwycięstw na swoich kontach. To jednak Polacy są stawiani w roli faworyta – aż cztery ostatnie mecze pomiędzy obiema drużynami kończyły się triumfem Michała „snatchie" Rudzkiego i spółki.

Harmonogram spotkań:

18:00 Endpoint – x-kom AGO - transmisja

19:00 Wisła All in! Games Kraków – GamerLegion – transmisja

19:00 Anonymo – Movistar Riders - transmisja

