Media: Wielki transfer Legii Warszawa! Drugi największy w historii

Okres transferowy dla klubów z Polski kończy się w środę 1 września o godzinie 23:59. Ostatnie godziny okna transferowego zamierza wykorzystać Legia Warszawa, zarówno w kwestii ruchów do klubu, jak i z klubu. Maciej Rosołek ma dołączyć na zasadzie wypożyczenia do Arki Gdynia, natomiast Ihor Charatin przechodzi testy medyczne przed odejściem z Ferencvarosu. Mistrzowie Polski starają się dopiąć jeszcze jeden ważny transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz: Sytuacja kadrowa jest, jaka jest. Nie chcemy już tego roztrząsać

Piłkarz Dinama Zagrzeb trafi do Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zapłacą ponad milion euro

Izak Ante Susić, redaktor naczelny portalu germanijak.hr poinformował, że Legia Warszawa rozmawiała z Dinamem Zagrzeb na temat transferu Lirima Kastratiego. Na samym początku w grę wchodziło wypożyczenia do końca sezonu 2021/2022, natomiast kluby doszły do porozumienia w kwestii transferu definitywnego. Wygląda zatem na to, że Legia Warszawa spełniła warunki Dinama - półtora miliona euro i procent od kolejnej transakcji.

Mistrzowie Polski poinformowali w środowe popołudnie, że skrzydłowy jest już w Warszawie i przejdzie obligatoryjne testy medyczne przed złożeniem podpisu pod umową. Na ten moment nie jest znana długość kontraktu zawodnika z Legią. Lirim Kastrati będzie zatem drugim najdroższym zawodnikiem w historii Wojskowych. Więcej kosztował tylko Bartosz Slisz, który opuścił Zagłębie Lubin za 1,84 miliona euro.

Lirim Kastrati występował w Dinamie Zagrzeb od lutego 2020 roku, kiedy to za dwa miliony euro opuścił NK Lokomotivę. Reprezentant Kosowa zagrał 51 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Niebieskich, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował dziewięć asyst.