Jest oferta za Erlinga Haalanda! BVB przekonają tylko "kosmiczne" pieniądze

Kilka dni po zakończeniu mistrzostw Europy na dobre ruszyła karuzela transferowa. Jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy jest norweski napastnik Erling Haaland, którym zainteresowane są przede wszystkim kluby z Premier League.

Haaland w minionym sezonie strzelił 41 goli w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach. Norweg jest uważany za najlepszego napastnika młodego pokolenia. Pozyskanie 20-latka nie będzie jednak proste, gdyż jego umowa z Borussią Dortmund obowiązuje do czerwca 2024 roku. Co więcej, niemiecki klub ostatecznie zajął trzecie miejsce w lidze, czym zagwarantował sobie udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dzięki korzyściom finansowym z tego tytułu Borussia nie musi sprzedawać swoich najlepszych graczy.

Powyższe trudności nie odstraszają jednak potencjalnych nabywców, wśród których jest m.in. zwycięzca Ligi Mistrzów Chelsea. Niemiecki Sky Sports informuje, że do klubu wpłynęła nawet oficjalna oferta. Chelsea zaproponowała za Haalanda pieniądze, a także Tammy'ego Abrahama bądź Calluma Hudson-Odoia do wymiany. Nie wiadomo, jaką kwotę londyńczycy chcą zapłacić za Norwega.

Pogłoski te dementuje dziennikarza Fabrizio Romano, według którego do Borussi nie wpłynęła konkretna oferta. Klub jest jednak świadomy zainteresowania ze strony Chelsea, ale 20-latek zostanie w Dortmundzie chyba, że The Blues złożą "kosmiczną" ofertę. Jeśli tak się stanie, Norweg będzie mógł odejść za 75 milionów euro latam 2022 roku.

Kilka dni temu "Daily Mirror" poinformowało, że o transfer Norwega bardzo mocno zabiega trener Chelsea Thomas Tuchel, a klub jest w stanie wyłożyć na Norwega nawet 175 milionów euro. Byłby to drugi największy transfer w historii. - Nic się nie zmieniło. Planujemy z Erlingiem nowy sezon - powiedział jeszcze kilka dni temu Michael Zorc, dyrektor sportowy BVB w rozmowie z "Bildem". Dziennikarz tej gazety Sven Westerschulze przytacza natomiast słowa nowego szkoleniowca Borussii Marco Rose, który zaznaczył, że Haaland ma być centralną postacią w jego zespole.

