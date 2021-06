Kosmiczne żądania piłkarza Bayernu Monachium Klub przerywa negocjacje

Kingsley Coman występuje w Bayernie Monachium od 2015 roku, kiedy to został wypożyczony z Juventusu. Skrzydłowy został wykupiony przez mistrzów Niemiec dwa lata później za 28 milionów euro. Obecna umowa reprezentanta Francji jest ważna do końca czerwca 2023 roku, a Bayernowi zależy na przedłużeniu współpracy. Wciąż jednak nie udało się dojść do porozumienia.

Media: Negocjacje na linii Coman – Bayern Monachium wstrzymane. Powód? Wymagania Piniego Zahaviego

Florian Plettenberg, dziennikarz niemieckiej telewizji Sport1 w podcaście Meine Bayern-Woche poinformował, że Bayern Monachium zdecydował się wstrzymać negocjacje z Kingsleyem Comanem. Obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, natomiast kością niezgody są wymagania stawiane przez agenta zawodnika. Coman na bazie obecnej umowy zarabia osiem milionów euro rocznie, natomiast Pini Zahavi żąda zarobków na poziomie 12 milionów euro.

Bayern nie zamierza podejmować pochopnych ruchów i zdecydował się wstrzymać rozmowy o prolongacie kontraktu. Według brytyjskiej stacji Sky Sport, Coman miał być zły na mistrzów Niemiec za to, że nie otrzymał koszulki z numerem 10 po odejściu Arjena Robbena. Można się zatem spodziewać, że negocjacje potrwają jeszcze przynajmniej kilka tygodni. Obecna umowa Francuza jest ważna do końca czerwca 2023 roku.

Kingsley Coman zagrał w 39 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie. Skrzydłowy zdobył w nich osiem bramek i zanotował 15 asyst. Coman w miniony czwartek opuścił zgrupowanie Les Bleus z powodu narodzin dziecka, natomiast będzie dostępny dla Didiera Deschampsa na mecz z Węgrami.