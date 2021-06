Ani słowa o Polsce. Hiszpanie rozmawiają z Bońkiem. "To science fiction"

- Uwielbiam to, jak gra Hiszpania. Bardzo podziwiam jej pomysł i to, że zawsze ma świetnych pomocników. Na jej grę patrzy się z przyjemnością - zachwyca się Zbigniew Boniek w sobotniej "Marce", ale na temat dzisiejszej reprezentacji Polski nie mówi ani słowa. Wspomina za to tę sprzed lat, z 1982 roku, czyli z mundialu w Hiszpanii, gdzie kadra prowadzona przez Antoniego Piechniczka - ze Zbigniewem Bońkiem w składzie - zdobyła brązowy medal.

Zbigniew Boniek: Dzisiaj to niemożliwe

- Hiszpański mundial to dla mnie wspaniałe wspomnienia. Pamiętam, że w trakcie turnieju pojechaliśmy na ryby do portu, który był w pobliżu hotelu [Santa Cruz, w Oleiros]. Że mogliśmy spacerować, zjeść lody i nikt nawet na to nie zwracał uwagi. Ach, dzisiaj to niemożliwe! - zamyśla się Boniek, który po chwili dodaje, że pamięta też, że nie mógł zagrać w półfinale z Włochami (0:2), bo w poprzednim meczu z ZSRR (0:0) szkocki sędzia Robert Valentine pokazał mu żółtą kartkę. - Ta kartka to było oszustwo - wspomina.

"Marca" pisze, że obecny prezes PZPN, który wciąż zachował wąsy, które nosił jako jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, tylko się uśmiecha, kiedy dostaje pytanie o to, co by było, gdyby połączyć jego i Roberta Lewandowskiego. - To science fiction, więc lepiej o tym nie myśleć - śmieje się Boniek, który w hiszpańskim dzienniku wspomina też swoją żonę - Wiesławę, z którą w minioną sobotę obchodził 50 lat związku. - Potrafiłem wrócić do domu po meczu, o którym wszyscy mówili, a ona o niczym nie wiedziała - mówi Boniek o swojej żonie, o której "Marca" sama pisze, że "nie interesowała się piłką nożną ani przed, ani po meczach mężczyzny swojego życia". - To było niesamowite - wspomina prezes PZPN, ale na temat sobotniego spotkania z Hiszpanią - jakby nie chciał zapeszyć - nie mówi ani słowa. Początek meczu o 21.

