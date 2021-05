Bayernowi grozi kara. Niemiecki sanepid najechał "bańkę" i wypędził kobiety z dziećmi

Aby rozegrać bez przeszkód mecze 33. i 34. kolejki Bundesligi, niemiecka federacja DFL zarządziła klubom wyjazdy na zgrupowania ("bańki") do końca sezonu. Zespół Bayernu Monachium, który jest już pewny zdobycia 31. tytułu mistrza Niemiec, udał się na południe od Monachium, do Gressau w powiecie Traunstein. Za zgodą Hansiego Flicka piłkarzom towarzyszyły ich partnerki i rodziny. Towarzyszyły, bo do akcji wkroczył lokalny sanepid.

Ze względu na naruszenie przepisów pandemicznych, musiały one w piątek opuścić obiekt, w którym przebywali zawodnicy i trenerzy. "Otrzymaliśmy dzisiaj informację, że w ramach zgrupowania Bayernu Monachium w Grassau, członkowie rodziny i partnerzy zawodników również udali się do Grassau. Prawdą jest, że takie zgrupowania dla zawodowych sportowców są dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak w hotelu nie mogą przebywać osoby bliskie, które nie mają nic wspólnego z treningami" - argumentował Urząd Okręgowy Traunstein dla portalu tz.de.

Hansi Flick zabrał głos w sprawie występu Lewandowskiego i jego pogoni za rekordem Muellera

Dlatego też władze lokalne poinformowały hotel oraz delegację Bayernu, że „wszyscy ludzie, którzy nie są absolutnie niezbędni do działań szkoleniowych, muszą dziś opuścić hotel”. Wszystko ze względu na ograniczenie, które obecnie nie zezwala na pobyty prywatne w niemieckich hotelach.

Starostwo ma dokładnie zająć się sprawą. Jeśli zostaną stwierdzone naruszenia, klub i hotel mogą zostać ukarani. Urząd zwrócił uwagę, że choć z przyjemnością gości drużynę Bayernu na swoich ziemiach, to przepisy dotyczą wszystkich, również zawodników Bundesligi.

W sobotę o 15:30 piłkarze Bayernu Monachium zagrają na wyjeździe z Freiburgiem. Relacja na żywo w Sport.pl.

