Niemieccy dziennikarze marzą, żeby Lewandowski zrezygnował z bicia rekordu. "Najwspanialszy sposób"

"Zatrzymać Gerda Muellera to tak, jakby gołymi rękami próbować zatrzymać rozpędzony autobus" - takimi słowami kiedyś "L'Equipe" opisało niemieckiego superstrzelca, który w sezonie 1970/71 zdobył aż 40 bramek w Bundeslidze. Robertowi Lewandowskiemu brakuje już tylko dwóch trafień, by przebić Niemca. Polakowi zostały dwa mecze, aby stać się samodzielnym rekordzistą. Ale nie wszyscy mu kibicują. Magia Muellera wciąż jest żywa.

- Tamto zdanie "L'Equipe" ukształtowały nasz sportowy obraz człowieka z Nordlingen - pisze o Muellerze Ben Redelings, niemiecki dziennikarz N-TV. - To tak cudownie pasowało do mojego dziecięcego wyobrażenia o wielkim rekordzie Bundesligi. Wydawałoby się nieosiągalnego już dla nikogo. Ale potem pojawił się Robert Lewandowski i wstrząsnął emocjonalnym światem milionów fanów piłki - czytamy.

Redelings pisze o tym, że Lewandowski swoimi kolejnymi golami może zniszczyć piękny mit Muellera. - Nikt nie przypuszczał, że kiedyś stanie się coś niewyobrażalnego, czyli pobicie rekordu. Wynik Gerda wydawał się czymś, co przetrwa wieczność. A teraz chodzi raczej o to, kiedy, a nie czy, napastnik Bayernu [Lewandowski] pobije rekord. Dla wielu kibiców z długim stażem walka o rekordową koronę króla strzelców dotyka głęboko ich serc. I nie ma co ukrywać, trzymają stronę Muellera. Wielu z nas nigdy nie widziało go w akcji. Telewizyjne migawki, piękne cytaty z przeszłości działają na naszą wyobraźnię. Wyniosły Muellera na legendarnego napastnika, którego zwykli śmiertelnicy nie są w stanie przegonić. No i Mueller był taki, jak wielu z nas, czyli cudownie "normalny", pomimo swojego piłkarskiego geniuszu. To również brało się z jego budowy fizycznej - pisze Redelings.

Mueller był nie za wysoki i nawet w trakcie kariery miewał kilkukilogramową nadwagę. A jak udało mu się w końcu schudnąć, to zauroczył kibiców swoją sekretną dietą. - W ogóle nie znam się już na ziemniakach. Kiedyś mogłem jeść je bez końca. Dziś już nie mogę. Przestałem je pożerać. Ziemniaki? Już prawie nic o nich nie wiem - żartobliwie tłumaczył mistrz świata z 1974 roku.

Ale wróćmy do tekstu Redelingsa. - Jak można nie lubić człowieka, który wypowiada takie zdania, a w dodatku strzela gola za golem? Taka osoba porusza serca. A Lewandowski? Dla wielu jest raczej typem wyrachowanego i twardego profesjonalisty. Nie jest raczej typem piłkarza, który poza boiskiem doprowadza kibiców do emocji. Ale kto wie? Może wszyscy się co do niego mylimy. Może Lewandowski tuż przed końcem meczu z Freiburgiem strzeli 40. gola w sezonie, zrównując się z Muellerem, a następnie zedrze z siebie koszulkę. Tym samym zostanie ukarany piątą żółtą kartkę [wykluczyłaby go z ostatniego meczu sezonu] i z uśmiechem na ustach, ale bez słowa, minie dziennikarzy i uda się do szatni? - rozmarzył się niemieckie dziennikarz. Ale to nie jedyny taki głos. Zajrzyjmy do gazety "Der Spiegel".

- Wszystko wskazuje, że Lewandowski pobije rekord, ale co jeśli z niego dobrowolnie zrezygnuje? Nie do pomyślenia, prawda? - takimi słowami zaczyna swój felieton Peter Ahrens.

- 40 goli Muellera były tak odległym wynikiem, że nikt nawet nie fantazjował o tym, co by się stało, gdyby ten rekord był zagrożone. A potem przyszedł Lewandowski. Mam taką myśl, nieco zadziorną myśl. Wyobraźcie sobie, że Polak dobrowolnie zrzeka się rekordu, by pokłonić się przed największym strzelcem, jakiego kiedykolwiek ten klub miał. Lewandowski wygrał wszystko, co mógł. Gdyby tylko ten jeden rekord mógł zostawić Muellerowi. Czemu? Bo to jest Gerd Mueller. Bo Bayern bez Muellera nigdy nie byłby tym klubem, którym się stał. Byłby to najpiękniejszy i najwspanialszy sposób na uhonorowanie Muellera - pisze Ahrens.

Niemiecki dziennikarz zdaje sobie sprawę, że to dość absurdalna rozważania. - Wiem, że to zaprzecza niemal wszystkiemu, czym jest futbol z najwyższej półki. A jest napędzony zachłannością na kolejne zwycięstwa i sukcesy. Zawsze i więcej. Ale jeśli jest czas na wyrażenie tej myśli, to właśnie teraz. Teraz, czyli w czasach, gdy w piłce nożnej jeszcze nigdy tak często nie mówiło się o pokorze i o szacunku. I właśnie w tym momencie teraz ta myśl, bardziej zadziorna: jak by to było, gdyby Lewandowski np. zrezygnował z rzutu karnego, by nie pobić tego rekordu? Dobrowolna rezygnacja z rekordu Muellera uczyniłaby z Lewandowskiego nieśmiertelnym wśród kibiców Bayernu. To byłaby historia, którą można opowiedzieć za 50 lat - tak kończy się artykuł w "Der Spiegel".

Gdzie jest Mueller?

Ciągle się o nim słyszy, ciągle się wspomina jego gole, a Bayernem rządzą ludzie, którzy grali z nim w drużynie, jak: Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness. Ale nigdzie go jednak nie widać. Mueller już wiele lat temu cierpiał na alkoholizm, dopadła go skarbówka i nagle stał się niewidziany. Od lat żyje w cieniu. Robert Lewandowski nawet nie pamiętał, czy go osobiście poznał. Więcej przeczytacie w tekście Pawła Wilkowicza.