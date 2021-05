Robert Lewandowski goni rekord Gerda Muellera w samym centrum Warszawy!

Bayern Monachium rozgromił w sobotni wieczór Borussię Moenchengladbach 6:0, a hat-trick ustrzelił Robert Lewandowski. Polakowi brakuje już tylko jednego trafienia do wyrównania rekordu Gerda Muellera. Zostały dwa mecze: z Freiburgiem i Augsburgiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola po kontuzji

Lewandowskiemu do rekordu Gerda Muellera brakuje tylko jednego gola. W sezonie 1971/1972 niemiecki napastnik strzelił aż 40 bramek, co wydawało się do tej pory wynikiem niemożliwym do pobicia. A jednak! 39 goli w 27 meczach Polaka sprawiło, że od rekordu jest już o krok.

Sport.pl stworzyło z tej okazji nowy dział - „Licznik rekordu”. To miejsce, w którym znajdują się najnowsze informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz licznik odmierzający jego kroki w pogoni za rekordem Muellera. W specjalnym dziale Sport.pl znajdą się nie tylko newsy o meczach Bayernu, bramkach Lewandowskiego i akcjach jego kolegów z drużyny.

Sport.pl pogoń za rekordem Roberta Lewandowskiego pokazuje też na nośniku multimedialnym w centrum Warszawy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej nad Cepelią, a także w stołecznych autobusach ZTM. Tysiące ludzi, którzy dzień w dzień pojawiają się w centrum Warszawy, mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski. Trzymamy kciuki!