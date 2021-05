Topnieje przewaga Lewandowskiego. Co się musi stać, aby Messi i Ronaldo dogonili Polaka?

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w ostatni weekend nie grał meczu w Bundeslidze ze względu na półfinały Pucharu Niemiec, w których Borussia Dortmund pokonała pewnie 5:0 Holsten Kiel, a RB Lipsk po dogrywce uporał się 2:1 Werderem Brema. Grały za to inne ligi, m. in. LaLiga i Serie A, gdzie z dobrej strony pokazali się, Leo Messi w ekipie Barcelony - zdobył dwie bramki w wygranym 3:2 starciu z Valencią i Cristiano Ronaldo w Juventusie, któremu zapewnił triumf nad Udinese 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lewandowski będzie w stanie coś ekstra dla siebie wyciągnąć ze współpracy z Nagelsmannem"

Skorża robi poligon doświadczalny? "Takie porażki mogą się na drużynie Lecha odbijać"

Lewandowski obroni przewagę w klasyfikacji Złotego Buta? Messi i Ronaldo ruszyli w pościg za nim

Bramki Argentyńczyka i Portugalczyka sprawiły, że przewaga Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta stopniała. Obecnie Polak ma na koncie 36 bramek i wyprzedza o osiem trafień Messiego i o dziewięć Cristiano Ronaldo. Przewaga Lewandowskiego wydaje się bezpieczna, ale nie należy zapominać, że Polakowi do końca ligowych rozgrywek zostały do rozegrania zaledwie trzy mecze, kolejno z Borussią Moenchengledbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i FC Augsburgiem (22 maja). Co więcej, Lewandowski jest zagrożony pauzą w jednym meczu Bundesligi w przypadku otrzymania kolejnej żółtej kartki. Obecnie ma już cztery na koncie.

Teoretycznie Messi i Cristiano Ronaldo mogliby jeszcze dogonić piłkarza Bayernu Monachium w prestiżowej klasyfikacji. Argentyńczykowi pozostały do rozegrania cztery mecze - z Atletico Madryt, Levante, Celtą Vigo i Eibarem. Natomiast Ronaldo ma przed sobą również jeszcze cztery ligowe spotkania - z AC Milan, Sassuolo, Interem i Bologną. Aby gwiazdy Barcelony i Juventusu mogły doskoczyć, a nawet wyprzedzić polskiego napastnika, musiałyby zdobywać średnio ponad dwa gole na mecz, i to przy założeniu, że reprezentant Polski w żadnym z trzech ostatnich spotkań nie trafiłby ani razu do siatki rywali.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta:

1. Robert Lewandowski - 72 pkt. (36 bramek)

2. Leo Messi - 56 pkt. (28)

3. Cristiano Ronaldo - 54 pkt. (27)

Andre Silva - 50 pkt. (25)

Erling Haaland - 50 pkt. (25)

Kylian Mbappe - 50 pkt. (25)

7. Paul Onuachu - 43,5 pkt. (29)

8. Romelu Lukaku - 42 pkt. (21)

Karim Benzema - 42 pkt. (21)

Harry Kane - 42 pkt. (21)

W najsilniejszych ligach Europy każdego gola mnoży się x2, natomiast w ligach spoza Top 5 przelicznik wynosi 1,5x.

Niemieckie media "grzeją" temat transferu Lewandowskiego. Są dwa scenariusze

Już w ubiegłym sezonie Lewandowski był bliski wygrania klasyfikacji Złotego Buta. Wówczas zajął 2. miejsce z 34 golami. Jego dorobek mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie urazy, które eliminowały go z gry w kilku spotkaniach. Ostatecznie przegrał o dwie bramki z Ciro Immobile z Lazio.

Lewandowskiemu zostały już tylko trzy mecze, aby pobić rekord bramek zdobytych w jednym sezonie 1971/72 przez Gerda Muellera (40 trafień).