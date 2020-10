Koncertowa gra Lewandowskiego! Wielki wyczyn polskiego napastnika

Robert Lewandowski kapitalnie spisuje się w ostatnich tygodniach w Bundeslidze. W poprzednim meczu, z Herthą Berlin, zdobył 4 bramki, dzięki czemu awansował na 2. miejsce w klasyfikacji strzelców ligi niemieckiej. W spotkaniu z Arminią Bielefeld otrzymał doskonałą okazję do objęcia pozycji lidera klasyfikacji - Kramarić musi pauzować z powodu zakażenia koronawirusem.

Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi!

I Lewandowski z tej okazji skorzystał. Już w 26. minucie zdobył swojego pierwszego gola. Polski napastnik odebrał podanie od Goretzki, przyjął piłkę i uderzył z linii pola karnego, nie dając szans Ortedze. Dla Lewandowskiego był to już 6. gol w obecnym sezonie, dzięki czemu zrównał się z Kramariciem w klasyfikacji strzelców. Tuż przed przerwą Polak objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji, pokonując Ortegę po raz drugi! Lewandowski otrzymał piłkę od Muellera i oddał silny strzał. Ta odbiła się jeszcze od Piepera i zaskoczyła bramkarza rywali.

Wcześniej, bo już w 8. minucie bramkę zdobył Mueller. Niemiec chciał zagrać piłkę do Comana, jednak ta wróciła do niego po odbiciu od obrońcy, a Mueller skierował ją do pustej bramki. Tuż po przerwie prowadzenie Bayernu podwyższył właśnie Niemiec. Lewandowski dośrodkował z prawego skrzydła, Mueller idealnie wyszedł do zagrania i strzałem od poprzeczki pokonał Ortegę. Chwilę później honorowego gola zdobył Doan, który wykorzystał bardzo dobre podanie od Klosa.

Bayern Monachium awansuje na pozycję wicelidera

Bayern kończył mecz w "10", po tym gdy Tolisso faulował rywala wychodzącego na czystą pozycję. To jednak nie przeszkodziło mistrzow Niemiec w pewnym zwycięstwie 4:1 nad beniaminkiem Bundesligi. Zespół Hansiego Flicka awansował dzięki tej wygranej na 2. miejsce w ligowej tabeli, tracąc tylko jeden punkt do liderującego RB Lipska. Arminia spadła na 13. pozycję.

Lewandowski z wyjątkowym rekordem

Lewandowski bramką w meczu z Arminią Bielefeld ustanowił także kolejny rekord. Polski napastnik strzelał gole wszystkim zespołom, które w obecnym sezonie występują w Bundeslidze. Arminia była dotychczas jedynym zespołem, z którym Polakowi się ta sztuka nie udała.

