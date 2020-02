Bayern Monachium rozważa odwołanie zaplanowanego wyjazdu do Chin przed rozpoczęciem sezonu 2020/21.

Bayern odwoła wyjazd do Chin?

- Ze względu na niepewną sytuację w Chinach mistrzowie Niemiec uważają z marketingowego punktu widzenia wyjazd w to miejsce za bardzo ryzykowny. Osoby odpowiedzialne szczegółowo monitorują rozwój wydarzeń na miejscu - możemy przeczytać na łamach "Bilda".

Co prawda, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale na tę chwilę wydaje się, że Bayern zostanie zmuszony do odwołania tournee do Chin, to z kolei będzie wiązało się z dużymi stratami finansowymi, bo europejskie kluby od lat penetrują chiński rynek, dzięki którym otwierają się na nowych kibiców i źródła dochodów. Niemieckie media twierdzą, że mistrzowie Niemiec jako alternatywę wybiorą rozgrywanie meczów sparingowych z najlepszymi międzynarodowymi klubami w wybranych europejskich miastach.

Przed rozpoczęciem bieżącego sezonu zespół Roberta Lewandowskiego okres przygotowawczy spędził w USA. Tym razem wyjazd w tym kierunku jest wykluczony ze względu na brak czasu.

