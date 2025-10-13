Klopp przemówił ws. "niewypału" za 125 mln euro. "Talent stulecia"

Fani Liverpoolu mieli ogromne oczekiwania w związku z transferem Floriana Wirtza. To drugi najdroższy transfer w historii "The Reds". Szacuje się, że mistrzowie Anglii zapłacili za Niemca 125 mln euro. Wirtz, który zachwycał w Bayerze Leverkusen i potrafił rozgrywać już świetne mecze w reprezentacji Niemiec, kompletnie nie może przenieść tej formy do Liverpoolu. Wystarczy wspomnieć, że w dziesięciu meczach zanotował tylko jedną asystę. To sprawia, że nie widać po nim radości z gry, a niektórzy fani już nazywają go "niewypałem transferowym". Sytuacją stara się załagodzić Juergen Klopp.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Klopp chwali Wirtza. Co za słowa

Były trener Liverpoolu podkreślił w rozmowie z portalem Sport1.de, że jest spokojny o przyszłość Wirtza. Według niego to tak bardzo utalentowany piłkarz, że w pewnym momencie "odpali" i będzie dawał drużynie świetne liczby.

- Jego jakość jest po prostu niesamowita. Dyskusje na jego temat są nieco przesadzone. To talent, który pojawia się raz na sto lat i w pewnym momencie będzie to pokazywał w każdym meczu, tak jak zrobił to w Leverkusen - podkreślił Klopp.

W poprzednim sezonie w barwach Bayeru Leverkusen Wirtz rozegrał 45 spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił 16 goli i zanotował 15 asyst.

Liverpool w kryzysie. "To normalne w życiu"

Klopp rzecz jasna przygląda się nie tylko samemu Wirtzowi, ale całej drużynie Liverpoolu. A ta przed przerwą reprezentacyjną nie miała najlepszego okresu, notując trzy porażki z rzędu. Klopp stara się uspokajać kibiców.

- Liverpool właśnie przegrał trzy mecze z rzędu, co jest nietypowe. Ale to też normalne w życiu. I dlatego właśnie o takich rzeczach się tam dyskutuje. Jestem już wystarczająco długo w centrum takich interakcji i mogę powiedzieć: nic nie interesuje tam ludzi mniej niż publiczne dyskusje - ocenił.

Następny mecz "The Reds" rozegrają 19 października. Wówczas podejmą Manchester United w rozgrywkach Premier League.