Tusk zareagował po meczu Polski z Litwą. Tak powiedział o kibicach

Donald Tusk pojawił się w niedzielę na stadionie w Kownie na zaproszenie premier Litwy - Ingi Ruginiene. Naszych piłkarzy dopingowało mnóstwo kibiców, przygotowując także "powitanie" dla premiera RP. "Donald matole, twój rząd obalą kibole" - słychać było z trybun już na początku spotkania. To nawiązanie do przyśpiewki sprzed Euro 2012, kiedy zaczęto ją stosować. To nie wszystko. Pojawił się również transparent uderzający w Tuska z napisem: "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem reprezentacji Polski".

Tusk nagrał film. "Wynik najważniejszy"

"Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że na działania fanów reprezentacji Polski premier miał zareagować ze spokojem. Niektórzy liczyli jednak, że polityk odniesie się do tego, co miało miejsce w niedzielny wieczór. I rzeczywiście Tusk nagrał film, który opublikował w mediach społecznościowych. "Z takimi kibicami nie mogło być inaczej" - napisał w tytule.

Nie tyczyło to się jednak kontrowersyjnego zachowania na trybunach, bo temat transparentu i przyśpiewki nie był poruszany. Premier postanowił zwrócić uwagę na inną kwestię, która dostarczyła mu sporo radości.

- Słuchajcie, 2:0! Wiadomo, wynik najważniejszy. Chociaż co najmniej równie ważne było dla mnie to, że widziałem polskie dzieciaki z Wilna. Zaprosiłem ich na mecz, mieliśmy dla nich bilety. Przyjechały kibicować polskiej drużynie - podkreślił Tusk.

- Dostali ode mnie po szaliku biało-czerwonym, po piłce i rzeczywiście dopingowali tak jak obiecali. To na pewno miało wpływ na wynik i na grę Biało-Czerwonych - dodał uradowany.

Eliminacje MŚ. Polska na drodze do baraży

Po zwycięstwie z Litwą (2:0) reprezentacja Polski ma 13 punktów w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Trzy "oczka" przewagi nad naszym zespołem ma Holandia. I to Oranje są blisko bezpośredniego awansu na mundial. Podopieczni Jana Urbana mają z kolei baraże na wyciągnięcie ręki.

Polska zmierzy się z Holandią 14 listopada na PGE Narodowym. Trzy dni później zakończy zmagania w grupie spotkaniem z Maltą na wyjeździe.