Alarm w Barcelonie! Chodzi o rywala Lewandowskiego

Robert Lewandowski po raz kolejny strzelił gola w barwach reprezentacji Polski. Jego trafienie było decydujące, gdyż ustali wynik meczu z Litwą. Napastnik wykorzystał świetne dośrodkowanie Sebastiana Szymańskiego i z bliska umieścił piłkę w siatce. - Wiadomo, że muszą się zgadzać wyniki. Te na razie się bronią. Mamy nowe założenia, ale łatwiej je przerzucić na boisko. I tak do tej pory się to działo - podsumował.

Gwiazdor FC Barcelony wraca z urazem. Dobre wieści dla Lewandowskiego

Lewandowski wraca zatem do Barcelony w bardzo dobrym humorze. Gdyby tego było mało, to dziennik "Sport" ujawnił właśnie fatalne wieści dla klubu, natomiast całkiem niezłe dla naszego piłkarza. "Ferran Torres kontuzjowany" - podano. Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF) potwierdził te informacje. "Po rozegraniu meczu z Gruzją w Elche, zgłosił ból mięśni, który został zbadany przez służby medyczne RFEF i zdiagnozowano u niego naciągnięcie mięśnia" - czytamy.

Dodano, że "zachowując zasadę unikania ryzyka i stawiając zdrowie zawodnika na pierwszym miejscu, wyłączono go ze składu". Rzekomo o wszystkim wiedzą już medycy FC Barcelony i już niebawem przeprowadzą szczegółowe badania w Ciutat Esportiva Joan Gamper, by określić "zakres urazu". FC Barcelona liczy na Hiszpana, zwłaszcza że ma przed sobą niezwykle intensywnie dni. Najpierw 18 października zagra z Gironą. Trzy dni później podejmie Olympiacos w Lidze Mistrzów. Już 26 października dojdzie za to do pierwszego El Clasico w tym sezonie.

Trudno zaprzeczyć, że ostatnie tygodnie nie były udane na linii FC Barcelona - hiszpańska federacja. Po wrześniowym zgrupowaniu kadry do stolicy Katalonii z urazem wrócił Lamine Yamal. I to wywołało ogromną burzę. - Dlaczego federacja w cudzysłowie okłamuje nas i mówi nam, że piłkarz odczuwał dyskomfort lędźwiowy? - grzmiał Hansi Flick.

Katalońska stacja Esport3 podała za to ostatnio, że na jednym z treningów kontuzji mięśnia płaszczkowatego doznał Dani Olmo. - Nie trenował przez cały tydzień. Przyjechał zmęczony i odczuwał ból. Trenował dzisiaj przez piętnaście minut i nie czuł się komfortowo. Powiedzieliśmy mu, żeby przerwał trening i pojechali na badania - wyjaśnił selekcjoner Luis de la Fuente.

Lewandowski, mimo urazu Torresa, nie może być pewny miejsca w składzie. "To czas Rashforda" - mówił niedawno Hansi Flick, zaznaczając, że nie wyklucza, by Anglik grał na "dziewiątce". Ostatnio jest on w bardzo dobrej formie, w związku z czym wszystko może się zdarzyć.