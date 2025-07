Sensacja! Polak odchodzi z Arsenalu. A tak błyszczał

W kwietniu 2023 roku Michał Rosiak podpisał pierwszy, profesjonalny kontrakt z Arsenalem, który łączył go z klubem do końca czerwca bieżącego roku. Polski pomocnik grał na co dzień w młodzieżowych zespołach "Kanonierów" - najpierw U-18, a następnie U-21. Był zapraszany przez Mikela Artetę na treningi pierwszego zespołu i dostąpił nawet zaszczytu powołania na rewanżowe spotkanie z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (2:1). Szansy na debiut w barwach Arsenalu jednak nie otrzymał.

Michał Rosiak odszedł z Arsenalu. "Nadszedł czas"

Na początku czerwca Arsenal poinformował, że trwają rozmowy ws. przedłużenia umowy z Michałem Rosiakiem. Teraz wiadomo, że ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia i Polak odszedł z klubu, o czym poinformował w mediach społecznościowych.

"Po długiej i niezapomnianej podróży nadszedł czas, abym odszedł z Arsenalu. Jestem niezmiernie wdzięczny za wspomnienia, przyjaźnie i wsparcie ze strony pracowników i kibiców podczas mojego pobytu w klubie. Stanie się częścią tej społeczności pomogło mi ukształtować się i rozwinąć w osobę, którą jestem dzisiaj" - przekazał Rosiak. Podkreślił, że Arsenal zawsze będzie w jego sercu, oraz że życzy powodzenia klubowi, oraz pracującym w nim ludziom.

Jaka będzie przyszłość Michała Rosiaka? To najpewniej wyjaśni się już w najbliższym czasie, gdyż obecnie większość klubów w Europie rozpoczyna obozy przygotowawcze przed nowym sezonem.

19-latek w minionym sezonie był ważną postacią młodzieżowej ekipy Arsenalu, dla której zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty w 26 spotkaniach.