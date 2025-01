Polski piłkarz wziął ślub. Było głośno o tym, co jego żona zrobiła na streamie

- Chłopak zupełnie nie wykorzystuje swojego potencjału: szybkości, jakości uderzenia. Na razie ten potencjał pokazuje tylko na treningach. Wtedy wymiata, robi mnóstwo fajnych rzeczy, ale zaczyna się mecz i tego nie ma. Mówię to publicznie, żeby uświadomić Mateuszowi, że on ma w swoim życiu coś zmienić - mówił o Mateuszu Żukowskim Jacek Magiera w październiku 2023 roku. Kilka miesięcy wcześniej Polak na zasadzie wolnego transferu trafił do Śląska Wrocław, odchodząc z Glasgow Rangers. W 2022 roku Szkoci zapłacili za niego niecałe 600 tys. euro. Niestety kariera Żukowskiego na Wyspach nie trwała zbyt długo.

Mateusz Żukowski wziął ślub. Oto jego wybranka

Tym samym od zeszłego sezonu wychowanek Pogoni Lębork jest zawodnikiem Śląska. W obecnej kampanii zagrał już 24 spotkania, w których zanotował cztery asysty. Podczas zimowej przerwy od rozgrywek ekstraklasy 23-latek zdecydował się na ważny, życiowy krok. Poślubił Aleksandrę Mizgalską, której oświadczył się latem 2023 roku.

"Najłatwiejsze TAK, jakie kiedykolwiek powiedziałam. Najpiękniejszy prezent w życiu!" - pisała wówczas ukochana piłkarza. W piątek 3 stycznia para stała się małżeństwem. Ceremonia odbyła się w ogrodach Pałacu Mała Wieś. Zakochani wymarzyli sobie, aby głównym motywem wesela były zimowe i lodowe klimaty. W tym celu nawiązali współpracę z producentką wesel Agnieszką Adamczak.

"Dla Oli i Mateusza był to zimowy bal, iście z krainy lodu i śniegu. Wyobraźcie sobie te sceny - piękne panie w balowych sukniach, przystojni panowie w nieskazitelnych frakach , obłędnie udekorowane sale…. Śnieg wiruje dookoła - skrzą się sople i kryształki lodu …. Czas zwalnia odrobinę, aby można było cieszyć się słodkościami przygotowanymi na ten właśnie bal" - pisała Adamczak na Instagramie. Nad całym wydarzeniem pracowało ponad 40 osób.

Obecna żona Mateusza Żukowskiego od dawna realizuje się w roli influencerki. Jej konta na platformach, takich jak TikTok czy Instagram śledzi łącznie kilkaset tysięcy użytkowników. Pod koniec 2023 roku Mizgalska zyskała jeszcze większą popularność, lecz jej okoliczności były dosyć niecodzienne. A mianowicie, podczas jednej z transmisji na żywo partnerka piłkarza Śląska próbowała... zjeść kamień osadzający się na ściankach czajnika. - Ty zwariowałaś chyba - alarmował Żukowski. Cała sytuacja była naprawdę absurdalna, przez co szybko przerodziła się w internetową aferę.