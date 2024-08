Fatalne informacje dla kadry Probierze. Już wiemy, jak długo będzie pauzował Matty Cash

PublikujMatty Cash już ma pierwsze problemy zdrowotne. Zawodnik z polskim paszportem prestiżowy mecz z Arsenalem (przegrany przez jego drużynę 0:2) zakończył raptem po kwadransie. Wiemy, co się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Irracjonalny hype wokół Matty'ego Casha. "Mnie to przeraża"

Wyłączony na miesiąc

Cash nagle położył się na murawie i poprosił o pomoc medyczną. Łapał się za prawe udo. Było to niepokojące, bo do kontuzji doszło bez kontaktu z rywalem. Zawodnik opuścił boisko o własnych siłach, ale szedł niepewnie. Co ciekawe już w pierwszym meczu sezonu wydawało się, że ma problemy z mięśniem, ale lewej nogi.

Cash w poniedziałek przeszedł wstępne badania. Według naszych informacji ma naderwany mięsień uda. Lekarze przekazali mu, że czeka go miesięczna przerwa w grze. We wrześniu raczej zatem nie będzie go na boisku.

To oznacza, że obrońca opuści nie tylko najbliższe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji polski, ale też prawdopodobnie 4 najbliższe mecze Aston Villi.

Początek zgrupowania naszej kadry zaplanowano na 1 września. Przed biało-czerwonymi wyjazdowe mecze ze Szkocją (5 września) oraz Chorwacją (8 września). To będą starcia o punkty w ramach Ligi Narodów UEFA.

Pechowa kadra u Probierza

Przypomnijmy, że Cash nie został powołany na Euro 2024, choć był już wtedy zdrowy, wracał do gry po kontuzji. Selekcjoner Polski nie zdecydował się jednak dla niego na powołanie. Kadra za czasów Michała Probierza dla Casha jest zresztą pechowa.

Przypomnijmy, że Probierz powołał Casha na swoje pierwsze październikowe zgrupowanie w 2023 roku i dał mu szansę na godzinny występ z Wyspami Owczymi. Potem pomocnik nie zagrał jednak z Mołdawią. Chociaż dostał też powołanie na listopadowe zgrupowanie, to przez uraz barku nie mógł na nie nawet przyjechać. W kadrze był obecny wiosną, zagrał kilkanaście minut w barażowym meczu z Estonią, ale na tym spotkaniu doznał urazu i został szybko zdjęty z boiska, na które wszedł zresztą w drugiej połowie tego meczu. Potem nie mógł wziąć udziału w ważniejszym wyjazdowym starciu z Walią. Mistrzostwa Europy też obejrzał w telewizji, a teraz z daleka będzie oglądał też mecze ze Szkocją i Chorwacją.

Cash, który w kadrze zadebiutował jesienią 2021 roku w reprezentacji Polski, zagrał w sumie 15 razy.