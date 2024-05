Tak Matty Cash dowiedział się, że nie pojedzie na Euro. Jego ojciec ujawnia

Kontuzja, niepełna dyspozycja, lepsi na jego miejsce, czy może względy poza sportowe zadecydowały o tym, że Matty Cash nie pojedzie na Euro? Nad tym zastanawia się sam piłkarz i jego otoczenie. W rozmowie z tatą zawodnika wyczuwalny jest lekki żal z powodu tej sytuacji, ale też zapewnienie, że syn będzie robił wszystko, by z kadry nie wypaść na długo.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz tłumaczy powołania na Euro! I ujawnia, kto był blisko kadry

"Nie było żadnego kontaktu"

- Przez ostatnie tygodnie on pracował bardzo ciężko, by znaleźć się w kadrze na euro. Czuł, że nadawałby się do gry już na czerwcowe towarzyskie mecze Polaków, a na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy – przekazuje nam Stuart Cash, tata Matty’ego, który sam kiedyś też był zawodowym piłkarzem i liczył, że teraz będzie oklaskiwał syna na Euro 2024. - Sezon dla niego zakończył się co prawda na początku maja, ale od tego czasu on robił wszystko, by przygotować się na czerwiec – dodaje ojciec. Dopytywany przez nas potwierdza, że gracz Aston Villi czuje się dobrze i w tym momencie już normalnie trenuje. Przyznaje, że decyzja o pominięciu syna w powołaniach była dla wszystkich zaskoczeniem.

- Nikt ze sztabu do niego nie zadzwonił, nie było żadnego kontaktu, by porozmawiać o powołaniu lub jego braku. Nie wiemy, jakie są powody tego, że Matty’ego nie ma w kadrze na turniej. O tym, że nie weźmie udziału w tym zgrupowaniu, dowiedział się dziś z portali społecznościowych tak jak chyba wszyscy. Oczywiście był świadomy tego, co od wtorku pisało się w Polsce o możliwym braku jego powołania. Był z tego powodu smutny, ale wierzył do końca, że te informacje się jednak nie sprawdzą - opisuje to ojciec gracza.

Sprawy zdrowotne, lepsi na jego miejsce czy... polityka?

Gdy dociekamy, czy do piłkarza dzwonił choćby sztab medyczny naszej kadry, pan Stuart sygnalizuje, że takie rozmowy były prowadzone między lekarzami obu stron.

- Z tego co wiem tydzień temu była jakaś wymiana informacji między sztabami medycznymi klubu i polskiej reprezentacji. Nie wiem jednak, czy selekcjoner dostał informację, że Matty nie byłby w 100 procentach gotowy do gry, czy zwyczajnie nie pasuje do koncepcji trenera. Być może ten za nim nie przepada albo jest to może jakaś polityczna decyzja? Tego, jak mówię nie wiem, bo nikt się z nami nie kontaktował - przekazuje głośno myśląc. Relacje obu panów do tej pory ocenia jako normalne.

- Selekcjoner był u niego przed jednym z ostatnich meczów Matty’ego w sezonie. Wtedy rozmawiali. Potem pewnie przez kontuzję tego kontaktu nie było.

Przypomnijmy, że Probierz powołał Casha na swoje pierwsze zgrupowanie i dał mu szansę na godzinny występ z Wyspami Owczymi. Potem pomocnik nie zagrał jednak z Mołdawią. Chociaż dostał też powołanie na listopadowe zgrupowanie, to przez uraz barku nie mógł nawet na nie przyjechać. W kadrze był obecny wiosną, zagrał kilkanaście minut w barażowym meczu z Estonią, ale na tym spotkaniu też doznał urazu i został Szybko zdjęty z boiska, na które wszedł w drugiej połowie. Nie mógł wziąć udziału w starciu z Walią. Teraz w telewizji obejrzy całe mistrzostwa Europy i po nich będzie chciał coś udowodnić.

"Będzie pierwszym fanem Polski podczas Euro"

- Oczywiście, że będzie o kadrę walczył i się nie podda. To przecież podstawowy piłkarz drużyny, która zakończyła sezon w najlepszej czwórce Premier League i teraz zagra w Lidze Mistrzów. On w tym sezonie wziął udział w 70 procentach jej meczów - przypomina Cash. Mówi też o jego przywiązaniu do polskiej kadry.

- On jest zaangażowany w to, co dzieje się w polskiej kadrze. Był podstawowym graczem Polski na ostatnim mundialu, teraz szykował się na Euro. On jest dopiero w połowie swojej kariery, mam nadzieję sporo przed nim. A teraz szybciej uda się po prostu na wakacje i zacznie od początku przygotowania do nowego sezonu z Aston Villą. Będzie też pierwszym fanem Polski podczas Euro i wiem, że już bardzo mocno trzyma kciuki za kolegów - przekazuje nam tata piłkarza.

Cash zadebiutował w reprezentacji Polski w listopadzie 2021 r. w meczu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Andorze (4:1). Do tej pory 26-latek rozegrał w kadrze 15 spotkań, w których strzelił jednego gola. Było to w czerwcu 2022 r. w Rotterdamie w meczu Ligi Narodów przeciwko Holandii (2:2). W minionych rozgrywkach zawodnik Aston Villi rozegrał 46 meczów, w których strzelił pięć goli i miał trzy asysty. Zespół Unaia Emery'ego oprócz fantastycznych występów w Premier League doszedł też do półfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie niespodziewanie przegrała dwumecz z Olympiakosem.

Polska zagra towarzysko w Warszawie 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Naszymi rywalami na Euro będą natomiast Holandia (16 czerwca), Austria (21 czerwca) oraz Francja (25 czerwca).

Powołani na Euro:

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Oliwier Zych (do treningów);

Obrońcy: Jakub Kiwior, Paweł Bochniewicz, Paweł Dawidowicz, Bartosz Salamon, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński, Tymoteusz Puchacz;

Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Moder, Taras Romańczuk, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Michał Skóraś, Nicola Zalewski, Kacper Urbański, Piotr Zieliński;

Napastnicy: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Karol Świderski, Krzysztof Piątek, Arkadiusz Milik;