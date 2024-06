Kwiatkowski ujawnił, jak Cash zareagował na brak powołania. "To nieprawda"

29 maja br. Michał Probierz przekazał opinii publicznej 29-osobową listę piłkarzy, która weźmie udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski przed rozpoczęciem Euro 2024. Z tej grupy na turniej pojedzie 26 piłkarzy, w tym Mateusz Kochalski ze Stali Mielec, który będzie czwartym bramkarzem do treningu. Jednym z największych nieobecnych był Matty Cash z Aston Villi. - Wiadomo, że nie każdy będzie zgadzał się z tym, że Cash nie jedzie. Ale po pierwsze miał lekki uraz, po drugie mimo wszystko wybraliśmy Michała Skórasia - tłumaczył Probierz w rozmowie z Romanem Kołtoniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska MEGAMOCNYM zespołem! Probierz już się odgraża

Kacper Sosnowski ze Sport.pl rozmawiał ze Stuartem Cashem, ojcem zawodnika, a z tej rozmowy wyczuwalny jest żal z powodu braku powołania na Euro 2024. - Przez ostatnie tygodnie Matty pracował bardzo ciężko, by znaleźć się w kadrze na Euro. Czuł, że nadawałby się do gry już na czerwcowe towarzyskie mecze Polaków, a na turniej na pewno byłby w pełni zdrowy. Nikt ze sztabu do niego nie zadzwonił, nie było żadnego kontaktu, by porozmawiać o powołaniu lub jego braku. Nie wiemy, jakie są powody - mówi Cash.

Sam Matty Cash podszedł do braku powołania z klasą i opublikował oświadczenie kilka godzin po ogłoszeniu listy powołań. "Po bardzo udanym sezonie w Aston Villii miałem nadzieję, że uda mi się przełożyć moją formę z klubu na zbliżające się mistrzostwa Europy. Ale niestety tak się nie stanie. Szanuję decyzję Trenera i będę ciężko pracować, aby powrócić jesienią. W ostatnich tygodniach robiłem wszystko, aby być w pełni zdrowym i ciężko pracowałem" - napisał piłkarz Aston Villi.

Tak Cash przyjął brak powołania do reprezentacji. "Rozczarowany i smutny"

Temat Casha pojawił się też w programie "Biało-Czerwony Alarm" w Kanale Sportowym, gdzie gościem był Jakub Kwiatkowski. Aktualny dyrektor TVP Sport, a wcześniej rzecznik prasowy i team manager kadry przyznał, że rozmawiał z Cashem o tej sytuacji. - Rozmawiałem z Mattym w dniu ogłoszenia powołań. Na początku przyjął to z pokorą, potem pojawiło się więcej emocji. Każdy piłkarz chciałby grać, na pewno jest rozczarowany i smutny, bo chciałby pojechać na mistrzostwa Europy, był ostatnio na mundialu w Katarze - powiedział.

- Matty powiedział, że jest w 100 proc. zdrowy i jeśli ktoś będzie mówił, że nie pojechał na turniej, bo coś mu dolega, to jest to nieprawda. Był gotowy tamtego dnia wejść na boisko i zagrać cały mecz. To są jednak decyzje trenera, on jest z drużyną na co dzień, widzi, jak ona funkcjonuje na boisku i poza nim. Ma pełne prawo podejmować takie decyzje. Można dyskutować, czy stać nas na rezygnację z zawodnika, który gra w czwartej drużynie Premier League. Trzeba się z tym pogodzić i to zaakceptować. To trener podpisuje się pod tymi decyzjami i bierze za nich odpowiedzialność - dodał Kwiatkowski.

- Nie chcę być tutaj adwokatem Casha, ale być może przez te dwa lata zabrakło mu lepszego poznania języka, by mieć trochę lepszy kontakt z piłkarzami. Wiadomo, każdy rozmawia ze sobą po angielsku i nie ma z tym problemu. Ale myślę, że tutaj mogły zdecydować te relacje interpersonalne - mówił Kwiatkowski.

Do tej pory Cash zagrał 15 meczów w reprezentacji Polski, w których strzelił jednego gola. W poprzednim sezonie Polak wywalczył awans z Aston Villą do fazy grupowej Ligi Mistrzów, a Cash był jedną z najważniejszych postaci w zespole Unaia Emery'ego.