Stało się! Arsenal oficjalnie ogłosił najdroższy transfer w historii Premier League

Dean Rice od pewnego czasu był bardzo głośnym nazwiskiem na rynku transferowym. Wychowanek West Ham United nie chciał przedłużyć kontraktu z klubem i szukał nowych wyzwań w klubowej karierze. O pozyskanie ofensywnego pomocnika walczyły między innymi Chelsea oraz Manchester City, jednak najpoważniejszym kandydatem do zakontraktowania zawodnika był Arsenal, który oferował rekordowe 100 milionów funtów plus dodatkowe 5 milionów w bonusach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Arsenal potwierdził transfer Declana Rice'a. Najdroższy w historii

W sobotnie przedpołudnie West Ham w oficjalnym oświadczeniu potwierdził odejście 24-latka. - "West Ham United może potwierdzić, że osiągnięto porozumienie w sprawie odejścia Declana Rice'a z klubu za rekordową w Wielkiej Brytanii opłatę transferową" - czytamy. Po tych słowach komunikat ze strony Arsenalu był więc tylko kwestią czasu.

Klub z Emirates Stadium nie kazał kibicom długo czekać na potwierdzenie pozyskania Rice'a. Niedawno w mediach społecznościowych Arsenalu pojawiło się oficjalne ogłoszenie transferu. Zamieszczono również wideo, przedstawiające najnowszy nabytek. - "Rozpoczął się nowy rozdział" - czytamy w opisie. Arsenal dopiął tym samym najdroższy transfer w historii Premier League o wartości łącznie 105 mln funtów. Wcześniejszym rekordzistą był Jack Grealish, który latem 2021 r. zamienił Aston Villę na Manchester City za 100 mln funtów.

- Declan to zawodnik o fantastycznych umiejętnościach i udokumentowanym dorobku zarówno na poziomie klubowym, jak i międzynarodowym. Proces tego transferu był dużym wysiłkiem zespołowym z jasnym planem i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza - powiedział w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor sportowy Arsenalu, Edu Gaspar.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Declan do nas dołącza. To zawodnik o ogromnych umiejętnościach, który od kilku sezonów występuje na wysokim poziomie w Premier League iw reprezentacji Anglii. Declan wnosi do klubu niewątpliwą jakość i jest wyjątkowym talentem, który ma potencjał, by odnieść tutaj wielki sukces - dodał menadżer Mikel Arteta.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Tak wyglądały 16-urodziny diamentu z Barcelony. "On gra jak szalony!"

Rice jest wychowankiem West Hamu i całą dotychczasową karierę spędził w tym klubie. W seniorskiej drużynie wystąpił łącznie w 245 spotkaniach, w których strzelił 15 bramek i zanotował 13 asyst.