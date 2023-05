Kolejny problem reprezentanta Polski

Jakub Moder występuje w Brighton od początku 2021 roku. W ciągu kilkunastu miesięcy udało mu się wypracować mocną pozycję w zespole, lecz wszystko pokrzyżowała poważna kontuzja, której doznał w kwietniu zeszłego roku. Do tej pory nie udało mu się wrócić do gry, a to może nie być koniec jego kłopotów.

Jakub Moder będzie konkurował z Mahmoudem Dahoudem? Trener Brighton potwierdza zainteresowanie

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Brighton chciałby pozyskać środkowego pomocnika Mahmouda Dahouda. Jego kontrakt z Borussią Dortmund wygasa z końcem czerwca, a że nie zostanie przedłużony, to latem Niemiec stanie się wolnym zawodnikiem i będzie mógł zmienić klub bez konieczności płacenia odstępnego. "Transakcja jest bardzo zaawansowana. Trwa oczekiwanie na wyjaśnienie ostatnich szczegółów i podpisanie dokumentów" - informował dziennikarz Fabrizio Romano.

Piotr Zieliński pod ścianą. Usłyszał, co planuje Napoli

Na konferencji prasowej przed meczem z Newcastle United trener Roberto De Zerbi, został zapytany o to, czy transfer faktycznie jest blisko finalizacji. - Tak, nie mamy tajemnic. Znam Dahouda bardzo dobrze, lubię go i chciałbym z nim pracować. Ale to jeszcze nie jest oficjalne - powiedział.

Nie tylko Dahoud. Brighton negocjuje z Jamesem Milnerem

W przyszłym sezonie wśród pomocników Brighton może być spora konkurencja. To dlatego, że poza Dahoudem klub prowadzi zaawansowane rozmowy z Jamesem Milnerem, któremu kończy się umowa z Liverpoolem. Z drugiej strony, jest spore prawdopodobieństwo, że latem zespół opuści któryś z graczy środka pola. Duże zainteresowanie wzbudzają choćby mistrz świata Alexis Mac Allister czy Moises Caicedo, o którego zimą bardzo mocno zabiegał Arsenal.

Mahmoud Dahoud jest piłkarzem Borussii Dortmund od lipca 2017 roku, gdy przyszedł za 12 mln euro z Borussii Moenchengladbach. W tym sezonie rozegrał 10 meczów (zaledwie 418 minut), nie strzelił w nich żadnego gola i zaliczył jedną asystę.