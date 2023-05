Kolejny problem Modera? Klub sprowadzi mu kolejnego konkurenta

Jakub Moder doznał poważnej kontuzji kolana w meczu Brighton - Norwich (0:0), który odbył się w kwietniu zeszłego roku. Od tego czasu Polak pozostaje poza grą, ale stopniowo jest coraz bliżej powrotu do pełnej sprawności. W połowie kwietnia Moder wziął udział w treningu z drużyną, ale w tym sezonie już nie zagra, co potwierdził trener Roberto De Zerbi. Na domiar złego dla niego klub pracuje nad sprowadzeniem nowych konkurentów w walce o skład.

Piłkarz Borussii Dortmund może być nowym rywalem Modera. Przyjdzie za darmo

Portal sport1.de poinformował, że Mahmoud Dahoud nie przedłuży kontraktu z Borussią Dortmund i będzie mógł zmienić klub po zakończeniu sezonu bez kwoty odstępnego. Dziennikarze podają, że niemiecki pomocnik poleciał z Dusseldorfu do Londynu i odbył tam testy medyczne. Nie wiadomo jednak, o jaki konkretnie zespół chodzi. Z informacji podawanych przez Sport1 wynika, że w grze są takie zespoły, jak Leicester City, Newcastle United czy Brighton.

Roberto De Zerbi zabiegał o tego zawodnika już w styczniu 2021 roku, gdy jeszcze prowadził Sassuolo. Zdaniem Fabrizio Romano to właśnie Brighton jest bliski sprowadzenia Dahouda, a klub zbliża się do finalnego porozumienia. "Transakcja jest bardzo zaawansowana. Trwa oczekiwanie na wyjaśnienie ostatnich szczegółów i podpisanie dokumentów" - czytamy w tweecie Romano.

Gdyby Mahmoud Dahoud zdecydował się na Brighton, to Jakub Moder miałby kolejnego rywala o miejsce w składzie po powrocie do gry po kontuzji. Kwestią czasu wydaje się potwierdzenie transferu Jamesa Milnera z Liverpoolu. Obecnie w środku pola Brighton gra Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Billy Gilmour, Pascal Gross oraz Yasin Ayari, ale wiele wskazuje na to, że pierwsza dwójka odejdzie z klubu latem za wielkie pieniądze. Caicedo wcześniej znajdował się na liście życzeń Arsenalu, a o Mac Allistera teraz walczy m.in. Liverpool.

Mahmoud Dahoud był piłkarzem Borussii Dortmund od lata 2017 roku, gdy odszedł za 12 mln euro z Borusii Moenchengladbach. Jego statystyki w tym sezonie to jedna asysta w dziesięciu meczach i zaledwie 418 minut spędzonych na boisku. Niemiec stracił sporą część sezonu przez uraz pleców. Warto dodać, że wcześniej Dahoudem interesowały się takie kluby, jak Napoli, Sevilla, Milan, Borussia M'gladbach, Atletico Madryt czy Real Betis.

Brighton wciąż walczy o awans do europejskich pucharów. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego zajmuje siódme miejsce z 55 punktami i traci osiem do czwartego Manchesteru United. Warto jednak dodać, że Brighton ma dwa zaległe mecze do rozegrania, odpowiednio z Newcastle United (18.05) i Manchesterem City (24.05).