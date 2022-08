Cristiano Ronaldo ma duży problem. "Nie ma teraz dokąd pójść"

Gdy pod koniec ubiegłego sezonu okazało się, że Manchester United nie zagra w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, w mediach zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o rzekomym odejściu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk za wszelką cenę chce grać w elitarnych rozgrywkach, który jest najlepszym strzelcem w historii.

REKLAMA

Zobacz wideo

Chelsea już się dogadała z nowym obrońcą. Leicester zażądało 85 mln euro

Ronaldo dąży od odejścia z Manchesteru

W związku z podejściem Portugalczyka, władze Manchesteru United ponoć podjęły decyzję o przystaniu na jego plany - informuje BBC. Wszystko za sprawą faktu, że obecna sytuacja wpływa na resztę zespołu, co z kolei przekłada się na słabe wyniki drużyny na początku obecnego sezonu.

Po poprzednim sezonie, gdy Ole Gunnara Solksjaera tymczasowo zastąpił Ralf Rangnick wydawało się, że 37-latek zmieni zdanie i będzie chciał kontynuować karierę na Old Trafford. Po przybyciu do klubu Erika ten Haga Ronaldo wydaje się nie być szczególnie zadowolony, a według BBC to samo miało dotyczyć wcześniejszego trenera. Wszystko składa się na to, że Portugalczyk będzie dopominał się o odejście.

Ronaldo nie ma gdzie odejść

Problem w przypadku Cristiano Ronaldo polega na tym, że istnieje bardzo ograniczona lista klubów, które byłyby w stanie zaoferować mu zgodne z jego żądaniami warunki. Jak dotąd najczęściej w kontekście ewentualnego transferu mówiło się o Atletico Madryt, Sportingu Lizbona czy Borussii Dortmund, ale nie pojawiły się żadne konkretne oferty.

Manchester United szaleje. Jeszcze w sierpniu planuje pięć transferów

Cytowany przez BBC dziennikarz, Guillem Balague zapowiedział, że na ten moment nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. - Cristiano nie może teraz wybrać, gdzie się przeniesie, a do tego nikt nie może z nim odbywać rozmów. Simeone chciał go w Atletico, ale nie chcieli go kibice. Jestem pewien, że w wielu klubach jest podobnie. Ronaldo nie ma teraz dokąd pójść - powiedział.