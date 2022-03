Długa lista chętnych po gracza Chelsea. Po sankcjach na Abramowicza sprawa jest prostsza

W najbliższym czasie Chelsea może mieć mnóstwo problemów. Po nałożeniu przez brytyjski rząd sankcji na właściciela "The Blues" Romana Abramowicza, klub ze stolicy Anglii spodziewa się kłopotów na wielu płaszczyznach. Wśród nich można wymienić brak możliwości dokonywania transferów i podpisywania kontraktów z piłkarzami.

Kolejne kłopoty Chelsea

Jakby tego było mało, coraz więcej wskazuje na to, że jednym z graczy, który po sezonie może opuścić Stamford Bridge jest Antonio Ruediger. Brytyjska stacja "Sky Sports" poinformowała, że reprezentant Niemiec podjął decyzję o zmianie otoczenia po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Spekulacje dotyczące przyszłości Ruedigera trwają właściwie od kilkunastu miesięcy. Chelsea w tym czasie podejmowała wiele prób, aby nakłonić swojego zawodnika do podpisania nowego kontraktu, jednak jego żądania finansowe okazały się zbyt wysokie. Teraz "The Blues" mogą pozostać na lodzie, bo zawodnikowi kończy się kontrakt 30 czerwca, a w Chelsea wobec sankcji nie może go przedłużyć.

Trzy kluby zainteresowane Ruedigerem

Angielscy dziennikarze przekazali, że lista zainteresowanych sprowadzeniem niemieckiego środkowego obrońcy jest całkiem długa. Latem o jego sprowadzenie mogą się starać się między innymi Real Madryt i PSG. Wśród potencjalnych kierunków Ruedigera wymieniano również Manchester United.

Sam zawodnik postanowił, że poczeka z podjęciem ostatecznej decyzji do lata. Nie wykluczył możliwości pozostania w Premier League, jednak w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty z zagranicy możliwe jest jego odejście np. do Hiszpanii.

Antonio Ruediger w obecnym sezonie jest podstawowym zawodnikiem Chelsea. 29-latek rozegrał we wszystkich rozgrywkach 39 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował cztery asysty.