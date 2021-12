Selekcjoner zdradził najnowszy transfer Chelsea. "Jest już pewny"

23-letni Szalai jeszcze pod koniec 2020 roku reprezentował barwy Apollonu Limassol. Przez zaledwie 12 miesięcy może wykonać ogromny skok w swojej karierze. W styczniu za dwa miliony euro przeszedł do tureckiego Fenerbahce Stambuł, a już w najbliższym oknie zimowym ma kosztować aż trzynaście razy tyle i trafić do najlepszej klubowej drużyny w Europie - Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo Europa ma problem z wygraną Messiego. "Wszyscy mamy europocentryzm. Nie zauważamy jednej rzeczy"

Szalai do Chelsea? Zdaniem selekcjonera Węgrów już wszystko jasne

O tym, że Attila Szalai ma wzmocnić zespół Thomasa Tuchela, poinformował w rozmowie z Calciomercato selekcjoner reprezentacji Węgier - Marco Rossi. Włoski trener został zapytany o to, który z węgierskich graczy mógłby z powodzeniem występować w Serie A.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

- Trudno wymienić tylko jednego zawodnika, ale myślę, że takim piłkarzem mógłby być Attila Szalai, który gra w Fenerbahce, tyle że on chyba przechodzi do Chelsea - powiedział Rossi.

Salah wprost o wynikach Złotej Piłki. "To ja jestem najlepszy na świecie"

- Szalai był też obserwowany przez wielkie kluby z Hiszpanii, ale z tego, co słyszałem, jego transfer do Chelsea jest już pewny. Myślę, że również we włoskim futbolu byłby on świetnym piłkarzem - dodał selekcjoner węgierskiej kadry.

Mówi się, że zainteresowane Szalaiem były także Sevilla i Atletico Madryt, a 23-letni Węgier był również pod obserwacją Barcelony. Ma jednak trafić do Chelsea za 20 milionów funtów (26 milionów euro). Wprawdzie priorytetem Thomasa Tuchela miał być Francuz Jules Kounde z Sevilli, ale jego transfer był poza zasięgiem "The Blues".