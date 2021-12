Salah wprost o wynikach Złotej Piłki. "To ja jestem najlepszy na świecie"

Choć Mohamed Salah ma za sobą znakomite miesiące, a w obecnym sezonie Premier League jest liderem klasyfikacji strzelców, to mógł być nieco zawiedziony wynikiem plebiscytu. Zawodnik Liverpoolu został sklasyfikowany dopiero na siódmym miejscu. Na temat tegorocznego głosowania wypowiedział się w wywiadzie dla telewizji "MBC Masr".

Mohamed Salah o wynikach Złotej Piłki

Już na samym początku wypowiedzi Egipcjanin wyraził zdanie na temat swojej aktualnej formy. - O wszystkim tak naprawdę decydują opinie poszczególnych osób o twojej osobie. Moim zdaniem to ja jestem najlepszym piłkarzem na świecie - zaczął.

Egipcjanin powiedział następnie, że chciałby wygrać Złotą Piłkę. - Nie mogę powiedzieć, że nie chcę wygrać Złotej Piłki lub FIFA The Best, oczywiście, chcę zdobyć choć jedną z tych nagród. Zwykle dostaję to, czego chcę. Wiem, że kiedyś mi się to uda. Ale jeśli nie wygram żadnego z nich, to nie mam z tym problemu - dodał.

Mohamed Salah odniósł się do plotek transferowych

Mohamed Salah następnie odniósł się do plotek transferowych na swój temat. W ostatnich miesiącach gwiazdor Liverpoolu był łączony między innymi z przenosinami do FC Barcelony czy Realu Madryt. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło.

- Czytałem o tym. Fajnie, że taka drużyna jak Barcelona jest mną zainteresowana, ale cieszę, że jestem w Liverpoolu. Zobaczmy, co przyszłość pokaże. W tym momencie wolałbym jednak zostać w Premier League. To najsilniejsza liga na świecie - zakończył.

W obecnym sezonie Mohamed Salah znajduje się w świetnej formie strzeleckiej. W 20 meczach we wszystkich rozgrywkach 29-latek strzelił 19 goli i zanotował dziewięć asyst.