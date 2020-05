Jest decyzja ws. Philippe Coutinho. Może trafić do najlepszej ligi świata

- Coutinho cały czas jest niezdolny do gry z powodu kontuzji. Czeka go około półtora miesiąca przerwy na leczenie i najprawdopodobniej opuści już resztę tego sezonu w Bundeslidze - przyznał niedawno w rozmowie z "TalkSport" agent Brazylijczyka, Kia Joorabchian.

"Der Spiegel" informował, że Bayern Monachium podjął decyzję dotyczącą transferu Philippe Coutinho. Brazylijczyk został wypożyczony przez mistrzów Niemiec do końca tego sezonu i działacze klubu z Monachium zdecydowali, że nie wykupią go z FC Barcelony, choć mieli prawo do pierwokupu. - Ta możliwość już wygasła. Kupowanie piłkarza za 120 milionów euro w obecnej sytuacji nie jest odpowiednie - przyznał prezes Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge.

Coutinho w Premier League?

Statystyki Brazylijczyka na Allianz Arena nie wyglądają źle w tym sezonie: 8 goli i 6 asyst w 22 meczach Bundesligi. Problemem jest jednak zdrowie piłkarza i to, że nie można mu było znaleźć idealnej pozycji na boisku. Zdaniem "Mundo Deportivo", Coutinho w nowym sezonie może wylądować w Premier League. Interesują się nim m.in. Chelsea, Arsenal, Newcastle United oraz Leicester City. Hiszpanie dodają, że taki transfer jest tym bardziej prawdopodobny, że Barcelona ma problemy finansowe i potrzebuje pieniędzy.

