Oficjalnie: Bayern Monachium podjął ostateczną decyzję. ws. Coutinho! Zdecydowana reakcja

- Coutinho cały czas jest niezdolny do gry z powodu kontuzji. Czeka go około półtora miesiąca przerwy na leczenie i najprawdopodobniej opuści już resztę tego sezonu w Bundeslidze - przyznał niedawno w rozmowie z "TalkSport" agent Brazylijczyka, Kia Joorabchian.

Jak informuje niemiecki "Der Spiegel", Bayern Monachium podjął z tego powodu decyzję dotyczącą transferu Philippe Coutinho. Brazylijczyk został wypożyczony przez mistrzów Niemiec do końca tego sezonu i działacze klubu z Monachium zdecydowali, że nie wykupią go z FC Barcelony, choć mieli prawo do pierwokupu 28-latka. - Ta możliwość już wygasła. Kupowanie piłkarza za 120 milionów euro w obecnej sytuacji nie jest odpowiednie - podkreślił Karl-Heinz Rummenigge.

Tym samym Bayern Monachium zrezygnował z zatrzymania zawodnika, który w obecnym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach. W tym czasie strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst. Wiele wskazuje na to, że Barcelona postanowi go sprzedać, a zainteresowane transferem wydają się być Chelsea i Newcastle United.

