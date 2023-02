Kluczowe trzy minuty. Pierwszoligowiec z ostatnim transferem polskiego Deadline Day

Po sezonie 2021/22 Bruk-Bet Termalica Nieciecza spadł do I ligi. Jak na razie drużyna Radoslava Latala jest na dobrej drodze, by już po roku banicji ponownie zagrać w ekstraklasie. W realizacji tego celu pomóc ma Mariusz Fornalczyk z Pogoni Szczecin, który dosłownie rzutem na taśmę trafił do zespołu z Niecieczy.

Tym ruchem Bruk-Bet Termalica Nieciecza przeszła do historii polskiej ligi. Najpóźniejszy transfer Deadline Day

Środa 22 lutego była ostatnim dniem zimowego okna transferowego w polskiej lidze. Kluby mogły rejestrować nowych zawodników do północy. Niektóre drużyny nie czekały do ostatniej chwili i już na kilka godzin przed deadlinem dokonały transferów. Tak postąpiła m.in. Wisła Kraków, sprowadzając James Igbekeme z Realu Saragossa.

Zupełnie inaczej zrobił Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z Meczyków, klub zarejestrował Fornalczyka na trzy minuty przed zamknięciem okna - dokładnie o 23:57. "To najpóźniejszy transfer polskiego Deadline Day" - zakomunikował dziennikarz na Twitterze. Informacje na temat godziny rejestracji piłkarza potwierdził Rafał Wisłocki, wiceprezes drużyny z Niecieczy.

Fornalczyk trafił do pierwszoligowego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Pobyt w nowej drużynie będzie dla niego szansą na regularną grę. W tym sezonie wystąpił w 11 spotkaniach ekstraklasy, ale nie był on pierwszym wyborem trenera Pogoni. Na murawie pojawił się również w meczach eliminacyjnych do Ligi Konferencji Europy. Oprócz tego Fornalczyk zagrał w czterech spotkaniach trzecioligowej Pogoni.

Jak donosi Włodarczyk, już w czwartek 20-latek powinien wziąć udział w pierwszym treningu z Bruk-Betem, natomiast po południu nastąpi jego oficjalna prezentacja. Niewykluczone, że zawodnik zagra już w kolejnym spotkaniu ligowym. W nim drużyna z Niecieczy zmierzy się ze Skrą Częstochowa. Mecz zaplanowano na poniedziałek 27 lutego na godzinę 18:00.

Po 20. kolejkach Bruk-Bet zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. Na taki wynik składa się osiem wygranych, dziewięć remisów i trzy porażki.