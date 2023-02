Kibice Ruchu Chorzów zrobili show. Zapełnili obcy stadion

Ostatnie lata nie są najłatwiejsze dla kibiców Ruchu Chorzów. Utytułowany klub, stara się krok po kroku zbliżać do najwyższej klasy rozgrywkowej, obecnie walcząc w Fortuna 1. Lidze. Jednym z jego największych problemów jest jednak stadion, na którym drużyna "Niebieskich" nie może rozgrywać domowych spotkań.

Pomocna dłoń Piasta

Choć jesienią 14-krotni mistrzowie Polski grali na obiekcie przy ul. Cichej, obecnie żadne zawody nie mogą się tam odbyć. Wszystko ze względu na konieczność wycięcia jednego z masztów oświetleniowych, potrzebnych do rozgrywania spotkań po zmroku. Tym samym nowy wicelider Fortuna 1. Ligi musiał znaleźć nowy stadion, na którym będzie rozgrywał mecze domowe w trakcie rundy wiosennej.

Wybór padł na domową arenę Piasta Gliwice, znajdującą się około 20 kilometrów na zachód od domu "Niebieskich". Ze względu na niedużą odległość i dobre skomunikowanie z Chorzowem, władze klubu długo nie zastanawiały się nad propozycją ekstraklasowych kolegów, którzy sami zaoferowali Ruchowi możliwość rozgrywania spotkań na swoim obiekcie.

Kibice nie zawiedli

Pierwszy mecz Chorzowian w Gliwicach odbył się w sobotę 11 lutego, kiedy to drużyna prowadzona przez Jarosława Skrobacza podejmowała zespół Chrobrego Głogów. Choć wszyscy spodziewali się, że na trybunach zasiądzie co najmniej duża grupa fanów Ruchu, frekwencja zaskoczyła wszystkich.

Ostatecznie mecz Ruchu z Chrobrym oglądało 8211 widzów. Oznacza to, że Chorzowianie zdołali zająć ponad 80 procent wszystkich miejsc, jakie oferuje gliwicki stadion miejski. Co więcej, kibiców na meczu "Niebieskich" było ponad dwa razy więcej niż na domowych spotkaniach Piasta podczas rundy jesiennej w ekstraklasie.

Dzięki triumfowi w sobotnim spotkaniu (1:0) i porażce Puszczy Niepołomice ze Stalą Rzeszów, Ruch awansował na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi, premiujące bezpośrednim awansem do Ekstraklasy. Jednocześnie strata 14-krotnych mistrzów Polski do liderującego ŁKS-u zmalała do zaledwie dwóch punktów. Drużyna z Łodzi ma jednak do rozegrania jeszcze jeden mecz przeciwko GKS-owi Tychy.