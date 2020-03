Erik Cikos ma 31 lat, jest bocznym obrońcą z bardzo bogatym CV. Grał m.in. w: Interze Bratysława, FC Petrzalka, Wiśle Kraków, Slovanie Bratysława, Ross County FC, SS Monopoli 1966 czy FK Senica. Z Wisłą Kraków zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2010/2011. Był do niej wypożyczony z Petrzalki, rozegrał 33 mecze, miał trzy asysty, a po roku spędzonym w Krakowie wrócił do Bratysławy. I to właśnie tam świętował największe sukcesy, ale nie z Petrzalką, a ze Slovanem, z którym zdobył dwa mistrzostwa Słowacji (2012/13 i 2013/14) oraz Puchar Słowacji (2017/18).

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy transferów polskich klubów!

Ostatnio Cikos był piłkarzem rezerw Slovana Bratysława. Zagrał w siedmiu meczach drugiej ligi słowackiej, ale w zimie zdecydował się na zmianę klubu i związał się z Puszczą Niepołomice. Na razie na pół roku (kontrakt do 30.06.2020 roku), ale z opcją przedłużenia.

Puszcza Niepołomice zajmuje obecnie 15. miejsce w 1. lidze i broni się w tym sezonie przed spadkiem. Zespół Tomasza Tułacza zdobył 23 punkty w 21 meczach i jest na ostatnim bezpiecznym miejscu. W pierwszym meczu wiosny Puszcza przegrała przegrała na własnym stadionie bardzo ważny mecz z Chrobrym Głogów 1:3.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl