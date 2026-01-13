Hit nad hity! Media: Klub reprezentanta Polski chce sprowadzić mistrza świata

N’Golo Kante jest obecnie zawodnikiem arabskiego Al Ittihad. Jak podał portal talkSPORT, piłkarza chciałoby u siebie Fenerbahce, 2. drużyna Superlig. Zainteresowanie transferem wyraził też Kante, który w 2025 roku tylko raz wystąpił w kadrze. A mundial w USA, Kanadzie i Meksyku coraz bliżej.

REKLAMA

Zobacz wideo Powiększenie mundialu to dobra decyzja? Żelazny: Tam szykują się mega pogromy

N'Golo Kante chce wrócić do Europy

"Fenerbahce podjęło wstępne rozmowy z Al Ittihad w sprawie podpisania kontraktu z Kante w tym miesiącu. Kontrakt Kante wygasa latem i nie uzgodnił on jeszcze przedłużenia umowy z klubem saudyjskiej Pro League. Al Ittihad jest skłonny pozwolić 34-latkowi opuścić klub, ale nie jest jasne, czy nastąpi to w styczniu, czy latem" - poinformował portal talkSPORT.

Kante trafił do Al Itihad w 2023 roku. W sezonie 2024/25 wygrał saudyjską ligę, zdobył puchar tego kraju i zarobił fortunę. Był jednak pomijany przez Didiera Deschampsa, selekcjonera reprezentacji Francji. W 2025 roku Kante zagrał dla kadry tylko raz, w listopadzie, z reprezentacją Ukrainy.

Francuzowi nie pomagała gra w Arabii Saudyjskiej, ale też gigantyczna konkurencja na jego pozycji. O miejsce w składzie walczy m.in. Camavinga (Real), Zaire-Emery (PSG), Thuram (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real), Matteo Guendouzi (Fenerbahce), Manu Kone (Roma) czy Adrien Rabiot (AC Milan). By zwiększyć szanse na powołanie, Kante chce wrócić do Europy. Pomocnik opuścił mundial w Katarze z powodu kontuzji, ale zagrał podczas Euro 2024. Nie wystąpił za to w ubiegłorocznych finałach Ligi Narodów ani w meczach eliminacji do mistrzostw świata 2026.

Zobacz też: Bellingham nie wytrzymał po zwolnieniu Alonso. "G**no prawda"

Przed mundialem, Francja zagra z Brazylią i Kolumbią. Na MŚ "Les Bleus" czeka grupowa rywalizacja z Senegalem, Norwegią i jedną z drużyn, która wygra play-offy: Boliwią, Surinamem lub Irakiem.

Zawodnikiem Fenerbahce jest wciąż Sebastian Szymański, który niebawem ma odejść do Rennes. W tym oknie transferowym klub ze Stambułu sprowadził jednego środkowego pomocnika, rodaka N'Golo Kante - Matteo Guendouziego.

Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 19 lipca.