Wielki powrót legendy! Oto nowy trener Manchesteru United

"Michael Carrick wraca. Nasz były kapitan został trenerem MU do końca sezonu 2025/26" - poinformował Manchester United. Anglik był już zawodnikiem, asystentem trenera i trenerem "Czerwonych Diabłów". W 2018 roku, tuż po zakończeniu kariery piłkarskiej, trafił do sztabu Jose Mourinho, a potem także Ole Gunnara Solskjeara. Gdy Norweg został zwolniony z MU, Carrick został trenerem tymczasowym tego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Manchester United wybrał trenera. Wielki powrót do klubu

Teraz historia się powtarza, a Carrick znów obejmuje klub tuż po tym, jak władze Manchesteru zwolniły trenera. 5 stycznia rozstano się z Rubenem Amorimem, a po tygodniu ogłoszono, że na jego miejsce został zatrudniony były reprezentant Anglii.

- Wiem, co trzeba zrobić, żeby odnieść tu sukces. Teraz skupiam się na tym, żeby pomóc zawodnikom osiągnąć standardy, jakich oczekujemy od tego niesamowitego klubu. Wiemy, że ta grupa jest w stanie sprostać temu wyzwaniu w stu procentach. Współpracowałem już z wieloma zawodnikami i oczywiście w ostatnich latach uważnie obserwowałem drużynę. Mam pełne zaufanie do ich talentu, zaangażowania i zdolności do osiągnięcia tutaj sukcesu. W tym sezonie wciąż jest o co walczyć, jesteśmy gotowi zjednoczyć wszystkich i dać kibicom występy, na jakie zasługują ich wierni fani - powiedział Carrick, cytowany przez oficjalny portal Manchesteru United.

Carrick rozegrał w Manchesterze United 464 mecze, przyczyniając się do osiągnięcia największych sukcesów w historii tego klubu. Anglik zdobył pięć tytułów Premier League, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi, Ligę Mistrzów UEFA, Ligę Europy UEFA i Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA.

Wybór Carricka skomentował Jason Wilcox, dyrektor sportowy Manchesteru United. Według doniesień medialnych, to właśnie ten działacz nie doszedł do porozumienia z Rubenem Amorimem, którego na koniec zwolnił.

- Michael jest znakomitym trenerem i doskonale wie, co trzeba zrobić, żeby wygrać w Manchesterze United. Jest gotowy przewodzić naszej utalentowanej i zdeterminowanej grupie zawodników przez resztę sezonu, w miarę jak będziemy rozwijać klub w kierunku regularnych i trwałych sukcesów - powiedział Wilcox, cytowany przez oficjalną stronę MU.