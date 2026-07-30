PZPN reaguje na oświadczenie UEFA ws. bojkotu FIFA

Gianni Infantino wpadł na kolejny pomysł na to, jak zarobić pieniądze z tytułu organizacji mistrzostw świata. Prezydent FIFA postanowił sprzedać prawa do turniejów rozgrywanych pod egidą światowej federacji piłkarskiej prywatnym podmiotom. A to oczywiście nie spodobało się 55 federacjom członkowskim UEFA..

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PZPN chowa się za oświadczeniem UEFA. Tak skomentowali bojkot

"Zwrot z tej inwestycji stanie się obowiązkiem. Ich oczekiwania będą codzienną presją. Od tego momentu każda decyzja dotycząca kalendarza rozgrywek, każdy wybór formatu, każdy wybór kształtujący przyszłość tego sportu nie wynika z tego, co najbardziej służy piłce nożnej, a akcjonariuszom. Nie będziemy legitymizować takiego modelu. Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń" - napisano w oświadczeniu, jednocześnie zapowiadając, że jeśli Infantino nie wycofa się ze swojego pomysłu, UEFA zbojkotuje mundial.

W spotkaniu członków UEFA uczestniczyli także prezes PZPN, Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny Łukasz Wachowski. Przed rozpoczęciem obrad nasi przedstawiciele nie chcieli zajmować swojego stanowiska, ale po jego zakończeniu Wachowski udzielił komentarza portalowi Weszło. Z tym, że był on bardzo oszczędny w słowach.

- Dzisiejsze spotkanie było w całości poświęcone doniesieniom medialnym dotyczącym pomysłu FIFA, który zakładał sprzedaż udziałów w podmiocie zarządzającym prawami komercyjnymi m.in. do mistrzostw świata. W czasie dwugodzinnej dyskusji wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje stanowisko. Opublikowane po spotkaniu oświadczenie UEFA jest wspólnym stanowiskiem wszystkich 55 europejskich federacji - powiedział sekretarz generalny PZPN, nie przedstawiając konkretnego zdania polskiej strony.

A przecież nie wszyscy, którzy podpisali się pod ustaleniami, chcieli zbojkotować mundial. Czesi i Łotysze bowiem wyrazili poparcie dla planów Infantino, a prezydent czeskiej federacji David Trunda widział nawet korzyści dla swojego związku w sprzedaży imprez spod egidy FIFA. Polacy zresztą również niedawno jeszcze grali do jednej bramki z prezydentem światowej federacji, przekonując go w USA do organizacji Kongresu FIFA 2029 w naszym kraju.

Jeżeli plany Gianniego Infantino dojdą do skutku, europejskie drużyny narodowe nie pojawią się na żadnych międzynarodowych turniejach organizowanych przez FIFA. Najbliższe zmagania wśród mężczyzn - mistrzostwa świata do lat 17 - odbędą się na przełomie listopada i grudnia 2026 roku w Katarze. UEFA ma wysłać na młodzieżowy mundial 11 reprezentacji.

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