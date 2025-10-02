Sensacyjny lider! Tak wygląda tabela Ligi Europy

Nie mamy żadnej naszej drużyny w Lidze Europy, ale nie brakuje w tych rozgrywkach polskich akcentów. Wyróżniającą postacią jest Łukasz Skorupski. Bramkarz Bologni najpierw kapitalnie spisywał się w rywalizacji z Aston Villą, którą jego zespół przegrał 0:1. A teraz równie dobrze zaprezentował się w domowym starciu z Freiburgiem (1:1). Może mieć jedynie żal, że Rossoblu zgromadzili zaledwie punkt, co plasuje ich w dolnej połówce tabeli.

Panathinaikos miał wielką szansę. Świderski z golem i niedosytem

W Lidze Europy ze świetnej strony pokazuje się również Karol Świderski. Polski napastnik strzelił gola w pierwszej kolejce przeciwko Young Boys, a jego Panathinaikos zwyciężył aż 4:1. Grecy prowadzili także w spotkaniu z Go Ahead Eagles. Bramkę zdobył nie kto inny jak Świderski. Miało to miejsce w 56. minucie, ale 11 minut później "Świdra" już na boisku nie było.

Gdy schodził z placu gry, to Panathinaikos nadal prowadził 1:0. Ostatecznie jednak uległ Holendrom 1:2 i może mówić o sporym niedosycie. W przypadku zwycięstwa plasowałby się w ścisłej czołówce tabeli.

Patrząc na FC Porto - inny klub z Polakami w składzie - to na ławce rezerwowych tym razem usiadł Jakub Kiwior, a już w 46. minucie z boiska zszedł Jan Bednarek. Być może to celowy zabieg, bo w weekend "Smoki" zagrają hitowy mecz z Benficą Lizbona w lidze portugalskiej. A w czwartek natomiast pokonali na własnym boisku z Crvenę Zvezdę 2:1.

Kto góruje w Lidze Europy? Zacięta rywalizacja

Ogółem można dostrzec, że w Lidze Europy notujemy mało jednostronnych meczów. Rozgrywki naprawdę mogą się podobać. Po dwóch meczach komplet punktów mają: Dinamo Zagrzeb, Midtjylland, Aston Villa, Sporting Braga, Olympique Lyon, Lille.

Przypomnijmy, że do 1/8 finału awans uzyska osiem najlepszych ekip w fazie ligowej. Drużyny z miejsc 9-16 zagrają w barażu o wejście do czołowej szesnastki rozgrywek.

Tabela Ligi Europy po dwóch kolejkach fazy ligowej:

1. Dinamo Zagrzeb 6 punktów, bilans bramek 6-2

2. FC Midtjylland 6 pkt, 5-2

3. Aston Villa 6 pkt, 3-0

4. Sporting Braga 6 pkt, 3-0

5. Olympique Lyon 6 pkt, 3-0

6. Lille 6 pkt, 3-1

7. FC Porto 6 pkt, 3-1

8. Viktoria Pilzno 4 pkt, 4-1

---------------------------------------------

9. Real Betis 4 pkt, 4-2

10. SC Freiburg 4 pkt, 3-2

11. Ferencvaros 4 pkt, 2-1

12. Panathinaikos 3 pkt, 5-3

13. Celta Vigo 3 pkt, 4-3

14. FC Basel 3 pkt, 3-2

15. AS Roma 3 pkt, 2-2

16. Go Ahead Eagles 3 pkt, 2-2

17. Brann 3 pkt, 2-2

18. KRC Genk 3 pkt, 1-1

19. Young Boys 3 pkt, 3-4

20. Fenerbahce 3 pkt, 3-4

21. Łudogorec Razgrad 3 pkt, 2-3

22. Sturm Graz 3 pkt, 2-3

23. VfB Stuttgart 3 pkt, 2-3

24. FCSB 3 pkt, 1-2

-----------------------------------------------

25. Nottingham 1 pkt, 4-5

26. Crvena Zvezda 1 pkt, 2-3

27. Bologna 1 pkt, 1-2

28. PAOK Saloniki 1 pkt, 1-3

29. Celtic Glasgow 1 pkt, 1-3

30. Maccabi Tel Awiw 1 pkt, 1-3

31. OGC Nice 0 pkt, 2-4

32. Glasgow Rangers 0 pkt, 1-3

33. Utrecht 0 pkt, 1-3

34. RB Salzburg 0 pkt, 0-3

35. Feyenoord 0 pkt, 0-3

36. Malmoe FF 0 pkt, 1-5